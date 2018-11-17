Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Брюгге

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 24.11.2018 Майнц 1:2 Боруссия Д Б
- 16.11.2018 Шпортфройнде Лотте 2:3 Боруссия Д ТМК
- 10.11.2018 Боруссия Д 3:2 Бавария Б
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Б
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 27.10.2018 Боруссия Д 2:2 Герта Б
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Б
- 15.10.2018 Алемания 0:4 Боруссия Д ТМК
- 06.10.2018 Боруссия Д 4:3 Аугсбург Б
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
Брюгге (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 23.11.2018 Брюгге 1:3 Зульте-Варегем ПДА
- 10.11.2018 Шарлеруа 2:1 Брюгге ПДА
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 30.10.2018 Брюгге 4:0 Остенде ПДА
- 27.10.2018 Сент-Трюйден 2:2 Брюгге ПДА
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - БрюггеДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 7 минут.
Прогнозы на матч Боруссия Д - Брюгге
Боруссия Д
92.8% (64)
Ничья:
1.4% (1)
Брюгге
5.8% (4)
2:0 Боруссия Д:
46.4% (32)
2:1 Боруссия Д:
13% (9)
1:0 Боруссия Д:
8.7% (6)
3:1 Боруссия Д:
8.7% (6)
3:0 Боруссия Д:
7.2% (5)
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