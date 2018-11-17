Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Шальке 04

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Стадион: Драгау
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 24.11.2018 Порту 2:0 Белененсеш К
- 10.11.2018 Порту 1:0 Брага ПЛ
- 06.11.2018 Порту 4:1 Локомотив Москва ЛЧ
- 03.11.2018 Маритиму 0:2 Порту ПЛ
- 31.10.2018 Порту 4:2 Варзим КЛ
- 28.10.2018 Порту 2:0 Фейренсе ПЛ
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 03.10.2018 Порту 1:0 Галатасарай ЛЧ
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
Шальке 04 (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.11.2018 Шальке 04 5:2 Нюрнберг Б
- 18.11.2018 Зенит 2:1 Шальке 04 ТМК
- 11.11.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Б
- 06.11.2018 Шальке 04 2:0 Галатасарай ЛЧ
- 03.11.2018 Шальке 04 3:1 Ганновер 96 Б
- 31.10.2018 Кёльн 1:1 Шальке 04 К
- 28.10.2018 РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Б
- 24.10.2018 Галатасарай 0:0 Шальке 04 ЛЧ
- 20.10.2018 Шальке 04 0:2 Вердер Б
- 06.10.2018 Фортуна 0:2 Шальке 04 Б
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Шальке 04 1:0 Майнц Б
- 25.09.2018 Фрайбург 1:0 Шальке 04 Б
- 22.09.2018 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 15.09.2018 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Б
- 02.09.2018 Шальке 04 0:2 Герта Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.08.2018 Швайнфурт 0:2 Шальке 04 К
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту Лига чемпионов
- 27.07.2015 Шальке 04 0:0 Порту Товарищеские матчи. Клубы
- 05.03.2008 Порту 1:0 Шальке 04 Лига чемпионов
- 19.02.2008 Шальке 04 1:0 Порту Лига чемпионов
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Шальке 04До начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 7 минут.
Прогнозы на матч Порту - Шальке 04
Порту
77.6% (52)
Ничья:
14.9% (10)
Шальке 04
7.5% (5)
2:1 Порту:
41.8% (28)
2:0 Порту:
17.9% (12)
1:0 Порту:
13.4% (9)
1:1 Ничья:
11.9% (8)
0:0 Ничья:
3% (2)
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