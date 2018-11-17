Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Види

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Стадион: Борисов-Арена
Предыдущие игры
БАТЭ (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 24.11.2018 БАТЭ 4:1 Луч Минск ПЛ
- 21.11.2018 Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ ПЛ
- 08.11.2018 БАТЭ 0:1 Челси ЛЕ
- 04.11.2018 БАТЭ 1:0 Неман ПЛ
- 31.10.2018 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ ПЛ
- 31.10.2018 Брест 1:3 БАТЭ ПЛ
- 28.10.2018 Гомель 0:1 БАТЭ ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 БАТЭ 3:2 Городея ПЛ
- 07.10.2018 Ислочь 2:1 БАТЭ ПЛ
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 БАТЭ 2:1 Динамо Минск ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Минск 0:3 БАТЭ ПЛ
- 20.09.2018 Види 0:2 БАТЭ ЛЕ
- 15.09.2018 БАТЭ 3:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 02.09.2018 Слуцк 0:1 БАТЭ ПЛ
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 БАТЭ 1:1 Витебск ПЛ
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 14.08.2018 БАТЭ 1:1 Карабах ЛЧ
Види (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 25.11.2018 Дебрецен 0:1 Види ВПД
- 21.11.2018 Види 1:0 Уйпешт ВПД
- 11.11.2018 Мезоковезд 1:0 Види ВПД
- 08.11.2018 Види 1:0 ПАОК ЛЕ
- 03.11.2018 Пакш 0:4 Види ВПД
- 28.10.2018 Варда 2:2 Види ВПД
- 25.10.2018 ПАОК 0:2 Види ЛЕ
- 20.10.2018 Халадаш 0:2 Види ВПД
- 07.10.2018 Види 0:3 МТК ВПД
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 30.09.2018 Диошдьёр 0:1 Види ВПД
- 26.09.2018 Види 3:1 Мезоковезд ВПД
- 20.09.2018 Види 0:2 БАТЭ ЛЕ
- 15.09.2018 Пушкаш-Академия 2:1 Види ВПД
- 02.09.2018 Ференцварош 2:2 Види ВПД
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 18.08.2018 Гонвед 0:3 Види ВПД
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Види 1:1 Дебрецен ВПД
Последние игры между собой
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Види
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|3.
|ПАОК
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ВидиДо начала игры, которая состоится 29.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
Прогнозы на матч БАТЭ - Види
БАТЭ
85.7% (66)
Ничья:
9.1% (7)
Види
5.2% (4)
1:0 БАТЭ:
36.4% (28)
2:1 БАТЭ:
22.1% (17)
2:0 БАТЭ:
20.8% (16)
1:1 Ничья:
6.5% (5)
1:2 Види:
3.9% (3)
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