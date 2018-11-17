Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Спортинг Л

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Стадион: Олимпийский (Баку)
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Карабах (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.11.2018 Карабах 1:1 Sabah FK ПЛ
- 11.11.2018 Габала 1:3 Карабах ПЛ
- 08.11.2018 Ворскла 0:1 Карабах ЛЕ
- 03.11.2018 Карабах 2:0 Сумгаит ПЛ
- 31.10.2018 Кешля 1:1 Карабах ПЛ
- 28.10.2018 Нефтчи 3:1 Карабах ПЛ
- 25.10.2018 Карабах 0:1 Ворскла ЛЕ
- 20.10.2018 Карабах 1:0 Сабаил ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Sabah FK 0:2 Карабах ПЛ
- 26.09.2018 Карабах 3:2 Зира ПЛ
- 23.09.2018 Карабах 4:1 Габала ПЛ
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах ЛЕ
- 14.09.2018 Карабах 1:0 Сумгаит ПЛ
- 30.08.2018 Карабах 3:0 Шериф ЛЕ
- 26.08.2018 Карабах 1:1 Нефтчи ПЛ
- 23.08.2018 Шериф 1:0 Карабах ЛЕ
- 18.08.2018 Сабаил 0:2 Карабах ПЛ
- 14.08.2018 БАТЭ 1:1 Карабах ЛЧ
- 07.08.2018 Карабах 0:1 БАТЭ ЛЧ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 24.11.2018 Лузитану Вилдемойньос 1:4 Спортинг Л К
- 11.11.2018 Спортинг Л 2:1 Шавиш ПЛ
- 08.11.2018 Арсенал 0:0 Спортинг Л ЛЕ
- 04.11.2018 Санта-Клара 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 01.11.2018 Спортинг Л 1:2 Эшторил КЛ
- 28.10.2018 Спортинг Л 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 07.10.2018 Портимоненсе 4:2 Спортинг Л ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 29.09.2018 Спортинг Л 2:0 Маритиму ПЛ
- 24.09.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах ЛЕ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 16.07.2018 Стад Лозанна-Уши 1:4 Спортинг Л ТМК
Последние игры между собой
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спортинг Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах Лига Европы
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|Ворскла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Спортинг ЛДо начала игры, которая состоится 29.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
Прогнозы на матч Карабах - Спортинг Л
Карабах
15.1% (11)
Ничья:
15.1% (11)
Спортинг Л
69.9% (51)
1:2 Спортинг Л:
37% (27)
0:1 Спортинг Л:
19.2% (14)
1:1 Ничья:
13.7% (10)
0:2 Спортинг Л:
11% (8)
1:0 Карабах:
6.8% (5)
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