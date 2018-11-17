Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Копенгаген

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Стадион: Санкт-Петербург
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Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 25.11.2018 Зенит 2:0 Ростов ПЛ
- 18.11.2018 Зенит 2:1 Шальке 04 ТМК
- 11.11.2018 ЦСКА Москва 2:0 Зенит ПЛ
- 08.11.2018 Бордо 1:1 Зенит ЛЕ
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
Копенгаген (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.11.2018 Копенгаген 2:1 Митьюлланд СД
- 11.11.2018 Ольборг 1:1 Копенгаген СД
- 08.11.2018 Славия Прага 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 04.11.2018 Брондбю 0:1 Копенгаген СД
- 01.11.2018 Митьюлланд 2:0 Копенгаген К
- 28.10.2018 Копенгаген 4:2 Орхус СД
- 25.10.2018 Копенгаген 0:1 Славия Прага ЛЕ
- 21.10.2018 Вайле 1:3 Копенгаген СД
- 07.10.2018 Копенгаген 4:0 Раннерс СД
- 04.10.2018 Бордо 1:2 Копенгаген ЛЕ
- 30.09.2018 Вендсиссель 2:1 Копенгаген СД
- 27.09.2018 Виби 0:3 Копенгаген К
- 23.09.2018 Копенгаген 2:1 Нордшелланн СД
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Митьюлланд 3:1 Копенгаген СД
- 02.09.2018 Эсбьерг 0:2 Копенгаген СД
- 30.08.2018 Копенгаген 0:0 Аталанта ЛЕ
- 26.08.2018 Копенгаген 3:2 Сённерйюск СД
- 23.08.2018 Аталанта 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 19.08.2018 Орхус 1:1 Копенгаген СД
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - КопенгагенДо начала игры, которая состоится 29.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч Зенит - Копенгаген
Зенит
84.6% (66)
Ничья:
9% (7)
Копенгаген
6.4% (5)
2:1 Зенит:
34.6% (27)
2:0 Зенит:
24.4% (19)
1:0 Зенит:
16.7% (13)
1:1 Ничья:
7.7% (6)
3:1 Зенит:
3.8% (3)
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