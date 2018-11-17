Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дюделанж

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 25.11.2018 Лацио 1:1 Милан СA
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 08.11.2018 Бетис 1:1 Милан ЛЕ
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
Дюделанж (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.11.2018 Виктория Роспорт 2:2 Дюделанж НД
- 11.11.2018 Дюделанж 4:2 Этцелла НД
- 08.11.2018 Олимпиакос 5:1 Дюделанж ЛЕ
- 04.11.2018 Рюмеланж 2:9 Дюделанж НД
- 31.10.2018 Дюделанж 1:3 Женесс Эш НД
- 25.10.2018 Дюделанж 0:2 Олимпиакос ЛЕ
- 20.10.2018 Дюделанж 4:1 Прогрес НД
- 07.10.2018 Расинг Юнион 1:1 Дюделанж НД
- 04.10.2018 Бетис 3:0 Дюделанж ЛЕ
- 30.09.2018 Дюделанж 6:1 Петанж НД
- 26.09.2018 Фола 1:2 Дюделанж НД
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Страссен 0:2 Дюделанж НД
- 07.09.2018 Страсбург 3:1 Дюделанж ТМК
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Дюделанж 1:4 Мондорф-ле-Бен НД
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 13.08.2018 Дюделанж 0:2 Дифферданж НД
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан Лига Европы
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Дюделанж
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ДюделанжДо начала игры, которая состоится 29.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
Прогнозы на матч Милан - Дюделанж
Милан
94.4% (68)
Ничья:
1.4% (1)
Дюделанж
4.2% (3)
2:0 Милан:
50% (36)
3:0 Милан:
23.6% (17)
1:0 Милан:
8.3% (6)
2:1 Милан:
4.2% (3)
4:0 Милан:
2.8% (2)
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