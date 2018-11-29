Стадион: Джи Эс Пи
19' Желтая карточкаМурджа Алессандро
1:0
31' ГолФопала Давид
49' Желтая карточкаРоберж Валентин
74' Желтая карточкаЛуис Фелипе
75' Желтая карточкаМаглица Антун
2:0
82' ГолМаркович Саша
87' Желтая карточкаМаркович Саша
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
85'
Лацио делает замену. Кайседо Фелипе уходит с поля, а Армини Николо выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Маркович Саша бьет в цель!
78'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
75'
Маглица Антун получил желтую карточку от судьи
74'
Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи
66'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Маглица Антун выходит на его замену.
60'
Лацио делает замену. Баштуш Бартоломеу уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
60'
Лацио делает замену. Мурджа Алессандро уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
49'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Фопала Давид бьет в цель!
19'
Мурджа Алессандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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