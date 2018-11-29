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Стадион:
Аполлон
2:0
Конец матча
Лацио
0'
19' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
1:0
31' Гол
Фопала Давид
49' Желтая карточка
Роберж Валентин
74' Желтая карточка
Луис Фелипе
75' Желтая карточка
Маглица Антун
2:0
82' Гол
Маркович Саша
87' Желтая карточка
Маркович Саша
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
85'
Лацио делает замену. Кайседо Фелипе уходит с поля, а Армини Николо выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Маркович Саша бьет в цель!
78'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Маглица Антун получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи
66'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Маглица Антун выходит на его замену.
60'
Лацио делает замену. Баштуш Бартоломеу уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
60'
Лацио делает замену. Мурджа Алессандро уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Фопала Давид бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Мурджа Алессандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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