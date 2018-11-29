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Стадион:
Айнтрахт Фр
4:0
Конец матча
Марсель
0'
1:0
1' Гол
Йович Лука
2:0
17' Гол в свои ворота
Густаво Луис
33' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
3:0
62' Гол в свои ворота
Сарр Буна
4:0
67' Гол
Йович Лука
71' Желтая карточка
Густаво Луис
90' Желтая карточка
Костич Филип
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
79'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
79'
Марсель делает замену. Амави Жордан уходит с поля, а Christopher Rocchia выходит на его замену.
72'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Густаво Луис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
64'
Марсель делает замену. Жермен Валер уходит с поля, а Florian Chabrolle выходит на его замену.
63'
Айнтрахт Фр делает замену. Тавата Талеб уходит с поля, а Костич Филип выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Сарр Буна уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Марсель делает замену. Лопес Максим уходит с поля, а Роланду Жорже выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Густаво Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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