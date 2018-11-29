Стадион: Коммерцбанк-Арена
4:0
Конец матча
1:0
1' ГолЙович Лука
2:0
17' Гол в свои воротаГуставо Луис
33' Желтая карточкаФернандеш Желсон
3:0
62' Гол в свои воротаСарр Буна
4:0
67' ГолЙович Лука
71' Желтая карточкаГуставо Луис
90' Желтая карточкаКостич Филип
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
79'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
79'
Марсель делает замену. Амави Жордан уходит с поля, а Christopher Rocchia выходит на его замену.
72'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
71'
Густаво Луис получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
64'
Марсель делает замену. Жермен Валер уходит с поля, а Florian Chabrolle выходит на его замену.
63'
Айнтрахт Фр делает замену. Тавата Талеб уходит с поля, а Костич Филип выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Сарр Буна уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Марсель делает замену. Лопес Максим уходит с поля, а Роланду Жорже выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Густаво Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
1'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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