Стадион: Stadion Зрители: 16117
0:1
42' ГолПосуэло Алехандро
51' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
0:2
53' ГолПейнтсил Джозеф
54' Желтая карточкаУронен Йере
60' Желтая карточкаРикс Сёрен
1:2
65' ГолЛевицки Оскар
2:2
67' ГолАнтонссон Маркус
70' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
90' Желтая карточкаБаширу Фуад
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Баширу Фуад получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
82'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
81'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Брорссон Франц выходит на его замену.
73'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
70'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Левицки Оскар бьет в цель!
60'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
54'
Уронен Йере получил желтую карточку от судьи
54'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
53'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Антонссон Маркус выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
51'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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