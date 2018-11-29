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  5. Группа I
Стадион: Зрители: 16117
Мальмё
2:2
Конец матча
Генк
0'
0:1
42' Гол
Посуэло Алехандро
51' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
0:2
53' Гол
Пейнтсил Джозеф
54' Желтая карточка
Уронен Йере
60' Желтая карточка
Рикс Сёрен
1:2
65' Гол
Левицки Оскар
2:2
67' Гол
Антонссон Маркус
70' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
90' Желтая карточка
Баширу Фуад
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Баширу Фуад получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
82'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
81'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Брорссон Франц выходит на его замену.
73'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Левицки Оскар бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Уронен Йере получил желтую карточку от судьи
54'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
53'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Антонссон Маркус выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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