Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ПАОК

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 24.11.2018 Тоттенхэм 3:1 Челси ПЛ
- 11.11.2018 Челси 0:0 Эвертон ПЛ
- 08.11.2018 БАТЭ 0:1 Челси ЛЕ
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
ПАОК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 24.11.2018 ПАОК 2:0 Ксанти С
- 14.11.2018 Эрготелис 1:2 ПАОК К
- 11.11.2018 ПАОК 2:1 Панаитоликос С
- 08.11.2018 Види 1:0 ПАОК ЛЕ
- 03.11.2018 Атромитос 1:1 ПАОК С
- 29.10.2018 ПАОК 2:0 Панатинаикос С
- 25.10.2018 ПАОК 0:2 Види ЛЕ
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПАОК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси Лига Европы
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Види
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|3.
|ПАОК
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ПАОКДо начала игры, которая состоится 29.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 50 минут.
Прогнозы на матч Челси - ПАОК
Челси
94.4% (68)
Ничья:
2.8% (2)
ПАОК
2.8% (2)
2:0 Челси:
54.2% (39)
1:0 Челси:
12.5% (9)
3:0 Челси:
11.1% (8)
2:1 Челси:
8.3% (6)
3:1 Челси:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Комментарии к прогнозам (0)