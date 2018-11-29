  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа I
Стадион:
Сарпсборг-08
2:3
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
1' Гол
Мухаммед Рашад
2:0
6' Гол
Хейнтс Тобиас
55' Желтая карточка
Ляич Адем
2:1
62' Гол
Ленс Джермейн
2:2
66' Гол
Вагнер Лав
79' Желтая карточка
Аксой Фатих
80' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
2:3
90' Гол
Ленс Джермейн
90'+5
Второй тайм
95'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
94'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
94'
Хорн Йорген наказан за толчок Токёз Дорукхан
94'
Сарпсборг-08 контролирует мяч.
93'
Твейта Йон-Хельге из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
93'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
92'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Erdem Secgin
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ленс Джермейн из команды команды Бешикташ.
90'
Озьякуп Огузхан делает длинную передачу вперед
89'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
89'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
89'
Отличные скиллы показывает Ляич Адем, обводя своих соперников
89'
Удар от ворот произведет Бешикташ
89'
Захариассен Кристоффер мяч отрикошетил от ворот
89'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Твейта Йон-Хельге из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
88'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
88'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Назначен штрафной. Пострадал Захариассен Кристоффер, его свалил Токёз Дорукхан.
87'
Йоргенсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
87'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Нильсен Матти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
86'
Аскар Армин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Мухаммед Рашад уходит с поля и его заменяет Ларсен Йорген
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
84'
Плохо сыграл Нильсен Матти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
84'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
84'
Аскар Армин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Бешикташ
83'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
82'
Ляич Адем из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает пас партнеру.
81'
Удар от ворот произведет Бешикташ
81'
ШАНС! Нильсен Матти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Плохо сыграл Аксой Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Аскар Армин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
80'
Озьякуп Огузхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Аскар Армин пострадал.
Желтая карточка
79'
Аксой Фатих - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
79'
Аксой Фатих из команды Бешикташ играет слишком грубо. Мухаммед Рашад оказался на газоне.
79'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
79'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой слева.
78'
Хорн Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
78'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Аксой Фатих
Офсайд
77'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 в офсайде
77'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
76'
Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Вида Домагой из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
76'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
75'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
Томассен Йоахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 подал угловой справа.
71'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
71'
Аскар Армин нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
71'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Сарпсборг-08 начинает контратаку
70'
Йоргенсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
70'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
70'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Васютин Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
69'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Хейнтс Тобиас уходит с поля и его заменяет Аскар Армин
68'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Отличные скиллы показывает Ляич Адем, обводя своих соперников
68'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ленс Джермейн сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вагнер Лав изменил счет на табло!
66'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Кариус Лорис не дал случится голу! Захариассен Кристоффер должен был забивать, но Кариус Лорис сделал отличный сейв
65'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает передачу одноклубнику.
65'
Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Бешикташ
64'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ленс Джермейн из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
62'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает пас партнеру.
62'
Плохо сыграл Хорн Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
62'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
62'
Вагнер Лав из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
62'
Твейта Йон-Хельге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
62'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
62'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
61'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Йоргенсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
60'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
60'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
60'
Отличные скиллы показывает Томассен Йоахим, обводя своих соперников
59'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
58'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Вида Домагой делает длинную передачу вперед
58'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
56'
Хорошую попытку сделал Ларин Кайл. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Уйсал Неджип делает длинную передачу вперед
56'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Томассен Йоахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Ляич Адем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Ляич Адем из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
55'
Ляич Адем ошибается в защите.
54'
Как он промахнулся? Ларин Кайл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный кросс...
53'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
52'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
51'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Тамм Йоонас получил травму и заменен. Йоргенсен Йоаким выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
50'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
50'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает пас партнеру.
49'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
48'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Хейнтс Тобиас пострадал.
47'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Хорошую попытку сделал Ларин Кайл. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Плохо сыграл Тамм Йоонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
46'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
46'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Хальворсен Уле Йорген атаковал сзади соперника. Это Озьякуп Огузхан заработал своей команде штрафной
44'
Удар от ворот произведет Бешикташ
44'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
44'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
44'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
43'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
42'
Тамм Йоонас возвращается на поле.
42'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
42'
Адриано Коррея нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Плохо сыграл Хальворсен Уле Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Тамм Йоонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Тамм Йоонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Пектемек Мустафа пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Токёз Дорукхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Кариус Лорис не дал случится голу! Мортенсен Патрик должен был забивать, но Кариус Лорис сделал отличный сейв
39'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Твейта Йон-Хельге из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Мухаммед Рашад наказан за толчок Уйсал Неджип
38'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
37'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
37'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
37'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Удар от ворот произведет Бешикташ
36'
Какой промах! Хальворсен Уле Йорген имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает передачу одноклубнику.
36'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
36'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
36'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 идет с мячом вперед на обострение...
36'
Сарпсборг-08 начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
35'
Мухаммед Рашад наказан за толчок Адриано Коррея
35'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой слева.
35'
Какой шанс! Ляич Адем почти забил, но мяч вынесли с линии!
34'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный кросс...
34'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Ленс Джермейн наказан за толчок Хейнтс Тобиас
33'
Пектемек Мустафа нанес удар, мяч был парирован, но Васютин Александр не удержал его в руках.
33'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Тамм Йоонас наказан за толчок Озьякуп Огузхан
32'
Удар от ворот произведет Бешикташ
32'
Шанс! Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 пробил головой, но мимо
Угловой
32'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 подал угловой справа.
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ играет слишком грубо. Хейнтс Тобиас оказался на газоне.
30'
Томассен Йоахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ляич Адем из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
30'
Твейта Йон-Хельге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Томассен Йоахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Бешикташ
29'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
28'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Адриано Коррея пробует нанести удар издали, но Васютин Александр держит все под контролем
27'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Отличные скиллы показывает Ляич Адем, обводя своих соперников
26'
Удар от ворот произведет Бешикташ
26'
Шанс! Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 пробил головой, но мимо
26'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
24'
Какой промах! Мортенсен Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает отличный кросс...
24'
Кариус Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 подал угловой слева.
23'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
23'
Шанс! Уйсал Неджип из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
22'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
22'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
21'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой слева.
21'
Васютин Александр отбил мяч на угловой после удара Адриано Коррея из штрафной площади.
21'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
21'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
19'
Васютин Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Тамм Йоонас наказан за толчок Ларин Кайл
18'
Удар от ворот произведет Бешикташ
18'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
17'
Ляич Адем из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Хорн Йорген заработал фол
Фол, нарушение
17'
Мортенсен Патрик наказан за толчок Кариус Лорис
16'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
15'
Ляич Адем из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
15'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 играет слишком грубо. Озьякуп Огузхан оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Удар от ворот произведет Бешикташ
13'
Хальворсен Уле Йорген пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
13'
Хейнтс Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
13'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 подал угловой справа.
13'
Хейнтс Тобиас оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кариус Лорис перевел мяч на угловой.
13'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает отличный кросс...
13'
Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хейнтс Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Ленс Джермейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Томассен Йоахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
9'
Удар от ворот произведет Бешикташ
9'
Как он промахнулся? Мухаммед Рашад имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 делает передачу одноклубнику.
8'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
7'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар, который нанес Ляич Адем, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Васютин Александр парировал мяч в поле.
7'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
6'
Нильсен Матти сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
5'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
5'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Васютин Александр ошибается в защите.
5'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Мортенсен Патрик наказан за толчок Уйсал Неджип
Фол, нарушение
3'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ играет слишком грубо. Твейта Йон-Хельге оказался на газоне.
3'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
3'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
1'
Хейнтс Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 забил гол! Легко это для такого игрока, как Мухаммед Рашад
1'
Хейнтс Тобиас разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Бешикташ контролирует мяч.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Лига Европы (Группа A)
Лига Европы (Группа B)
Лига Европы (Группа C)
Лига Европы (Группа D)
Лига Европы (Группа E)
Лига Европы (Группа F)
Лига Европы (Группа G)
Лига Европы (Группа H)
Лига Европы (Группа I)
Лига Европы (Группа J)
Лига Европы (Группа K)
Лига Европы (Группа L)


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация