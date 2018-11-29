Стадион: Сарпсборг
2:3
Конец матча
1:0
1' ГолМухаммед Рашад
2:0
6' ГолХейнтс Тобиас
55' Желтая карточкаЛяич Адем
2:1
62' ГолЛенс Джермейн
2:2
66' ГолВагнер Лав
79' Желтая карточкаАксой Фатих
80' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
2:3
90' ГолЛенс Джермейн
Второй тайм
95'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
94'
94'
Хорн Йорген наказан за толчок Токёз Дорукхан
94'
Сарпсборг-08 контролирует мяч.
93'
93'
93'
93'
92'
92'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Erdem Secgin
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
90'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ленс Джермейн из команды команды Бешикташ.
90'
Озьякуп Огузхан делает длинную передачу вперед
89'
89'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
89'
Захариассен Кристоффер мяч отрикошетил от ворот
89'
89'
88'
88'
88'
Бешикташ контролирует мяч.
87'
Назначен штрафной. Пострадал Захариассен Кристоффер, его свалил Токёз Дорукхан.
87'
87'
87'
86'
Нильсен Матти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
86'
Аскар Армин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Тактическая замена. Мухаммед Рашад уходит с поля и его заменяет Ларсен Йорген
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
84'
Плохо сыграл Нильсен Матти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
84'
84'
Аскар Армин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
82'
82'
82'
82'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает пас партнеру.
81'
81'
ШАНС! Нильсен Матти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Плохо сыграл Аксой Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Аскар Армин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Озьякуп Огузхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Аскар Армин пострадал.
79'
Аксой Фатих - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Аксой Фатих из команды Бешикташ играет слишком грубо. Мухаммед Рашад оказался на газоне.
79'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
79'
78'
Хорн Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
78'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Аксой Фатих
77'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 в офсайде
77'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
76'
Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Вида Домагой из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
74'
74'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
73'
73'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
72'
71'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Аскар Армин нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
71'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Сарпсборг-08 начинает контратаку
70'
70'
70'
Голкипер мог бы сыграть и получше
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Васютин Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Тактическая замена. Хейнтс Тобиас уходит с поля и его заменяет Аскар Армин
68'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ленс Джермейн сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Вагнер Лав изменил счет на табло!
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Кариус Лорис не дал случится голу! Захариассен Кристоффер должен был забивать, но Кариус Лорис сделал отличный сейв
65'
65'
64'
64'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Г О О О О Л - Ленс Джермейн из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
62'
Плохо сыграл Хорн Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
62'
Вагнер Лав из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
62'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
62'
Твейта Йон-Хельге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
62'
62'
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
60'
60'
60'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
60'
60'
60'
Отличные скиллы показывает Томассен Йоахим, обводя своих соперников
59'
59'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
58'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Вида Домагой делает длинную передачу вперед
58'
57'
57'
57'
56'
Хорошую попытку сделал Ларин Кайл. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Уйсал Неджип делает длинную передачу вперед
56'
56'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Томассен Йоахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Ляич Адем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Судья сигнализирует, что Ляич Адем из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
55'
Ляич Адем ошибается в защите.
54'
Как он промахнулся? Ларин Кайл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
53'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
51'
50'
Тамм Йоонас получил травму и заменен. Йоргенсен Йоаким выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
50'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает пас партнеру.
49'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
48'
48'
48'
47'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Хейнтс Тобиас пострадал.
47'
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Хорошую попытку сделал Ларин Кайл. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Плохо сыграл Тамм Йоонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
46'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
45'
Судья свистит. Хальворсен Уле Йорген атаковал сзади соперника. Это Озьякуп Огузхан заработал своей команде штрафной
44'
44'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
43'
43'
42'
Тамм Йоонас возвращается на поле.
42'
42'
Адриано Коррея нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Плохо сыграл Хальворсен Уле Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Тамм Йоонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Тамм Йоонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Пектемек Мустафа пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
40'
Токёз Дорукхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Кариус Лорис не дал случится голу! Мортенсен Патрик должен был забивать, но Кариус Лорис сделал отличный сейв
39'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
38'
Мухаммед Рашад наказан за толчок Уйсал Неджип
38'
37'
37'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
Какой промах! Хальворсен Уле Йорген имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
36'
36'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
36'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 идет с мячом вперед на обострение...
36'
Сарпсборг-08 начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Мухаммед Рашад наказан за толчок Адриано Коррея
35'
35'
Какой шанс! Ляич Адем почти забил, но мяч вынесли с линии!
34'
34'
33'
Ленс Джермейн наказан за толчок Хейнтс Тобиас
33'
Пектемек Мустафа нанес удар, мяч был парирован, но Васютин Александр не удержал его в руках.
33'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
32'
Тамм Йоонас наказан за толчок Озьякуп Огузхан
32'
32'
Шанс! Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 пробил головой, но мимо
32'
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ играет слишком грубо. Хейнтс Тобиас оказался на газоне.
30'
30'
Твейта Йон-Хельге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
30'
29'
29'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
28'
28'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
27'
Адриано Коррея пробует нанести удар издали, но Васютин Александр держит все под контролем
27'
26'
26'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
26'
Шанс! Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 пробил головой, но мимо
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
24'
Какой промах! Мортенсен Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает отличный кросс...
24'
Кариус Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 подал угловой слева.
23'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Шанс! Уйсал Неджип из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
22'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
22'
21'
Васютин Александр отбил мяч на угловой после удара Адриано Коррея из штрафной площади.
21'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
21'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
19'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
19'
Васютин Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Тамм Йоонас наказан за толчок Ларин Кайл
18'
18'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ляич Адем из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Хорн Йорген заработал фол
17'
Мортенсен Патрик наказан за толчок Кариус Лорис
16'
15'
15'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает пас партнеру.
15'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 играет слишком грубо. Озьякуп Огузхан оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Хальворсен Уле Йорген пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
13'
Хейнтс Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
13'
Хейнтс Тобиас оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кариус Лорис перевел мяч на угловой.
13'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает отличный кросс...
13'
Тамм Йоонас из команды Сарпсборг-08 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хейнтс Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Ленс Джермейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Томассен Йоахим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
9'
9'
Как он промахнулся? Мухаммед Рашад имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 делает передачу одноклубнику.
8'
8'
8'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Удар, который нанес Ляич Адем, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Васютин Александр парировал мяч в поле.
7'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
6'
Нильсен Матти сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
5'
5'
5'
Васютин Александр ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
4'
4'
Мортенсен Патрик наказан за толчок Уйсал Неджип
3'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ играет слишком грубо. Твейта Йон-Хельге оказался на газоне.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Хальворсен Уле Йорген из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
3'
2'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
1'
Хейнтс Тобиас сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 забил гол! Легко это для такого игрока, как Мухаммед Рашад
1'
Хейнтс Тобиас разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Бешикташ контролирует мяч.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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