Стадион: Stadion Strelnice
34' Желтая карточкаАндре Бенжамин
53' Желтая карточкаСоболь Эдуард
0:1
55' ГолГренье Клеман
65' Желтая карточкаНьянг М'Байе
80' Желтая карточкаЮханссон Якоб
83' Желтая карточкаПоважанец Якуб
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Эну Адриен выходит на его замену.
83'
Поважанец Якуб получил желтую карточку от судьи
82'
Яблонец делает замену. Хюбшман Томаш уходит с поля, а Храмоста Ян выходит на его замену.
80'
Юханссон Якоб получил желтую карточку от судьи
76'
Ренн делает замену. Гренье Клеман уходит с поля, а Бен Арфа Хатем выходит на его замену.
65'
Ньянг М'Байе получил желтую карточку от судьи
63'
Яблонец делает замену. Соболь Эдуард уходит с поля, а Кратохвил Милош выходит на его замену.
63'
Ренн делает замену. Буриго Бенжамен уходит с поля, а Ньянг М'Байе выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Гренье Клеман бьет в цель!
53'
Соболь Эдуард получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Strelnice. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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