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Стадион:
Яблонец
0:1
Конец матча
Ренн
0'
34' Желтая карточка
Андре Бенжамин
53' Желтая карточка
Соболь Эдуард
0:1
55' Гол
Гренье Клеман
65' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
80' Желтая карточка
Юханссон Якоб
83' Желтая карточка
Поважанец Якуб
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Эну Адриен выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Поважанец Якуб получил желтую карточку от судьи
82'
Яблонец делает замену. Хюбшман Томаш уходит с поля, а Храмоста Ян выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Юханссон Якоб получил желтую карточку от судьи
76'
Ренн делает замену. Гренье Клеман уходит с поля, а Бен Арфа Хатем выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Ньянг М'Байе получил желтую карточку от судьи
63'
Яблонец делает замену. Соболь Эдуард уходит с поля, а Кратохвил Милош выходит на его замену.
63'
Ренн делает замену. Буриго Бенжамен уходит с поля, а Ньянг М'Байе выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Гренье Клеман бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Соболь Эдуард получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Strelnice. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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