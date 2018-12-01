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Джамшедпур
0:0
Второй тайм: 55'
Нортист Юнайтед
0'
42' Желтая карточка
Mislav Komorski
45' Желтая карточка
Redeem Tlang
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Джамшедпур делает замену. Pratik Chowdhary уходит с поля, а Mobashir Rahman выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Redeem Tlang получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Нислав Коморски получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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