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Winline
Стадион:
Козенца
0:1
Второй тайм: 56'
Падова
0'
12' Желтая карточка
Angelo Corsi
26' Желтая карточка
Matteo Legittimo
0:1
27' Пенальти
Бонаццоли Федерико
39' Желтая карточка
Капелли Даниэле
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Капелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Matteo Legittimo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Angelo Corsi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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