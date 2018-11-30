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PariMatch
Стадион:
Палермо
0:0
Первый тайм: 42'
Беневенто
0'
26' Желтая карточка
Яяло Мато
42'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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