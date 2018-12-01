Стадион: Паоло Мацца
1:0
5' ГолКуртич Ясмин
15' Желтая карточкаМайетта Доменико
1:1
24' ГолКапуто Франческо
34' Желтая карточкаФелипе Диас
1:2
43' ГолКрунич Раде
45' Желтая карточкаКрунич Раде
45' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
49' Красная карточкаЦионек Тьяго
54' Желтая карточкаКуртич Ясмин
Второй тайм
55'
55'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Рефери не любит споров - именно за это Куртич Ясмин сейчас получил желтую
54'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
53'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
53'
53'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Крунич Раде нанес удар в каркас ворот!
52'
Гомис Альфред не дал случится голу! Капуто Франческо должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
52'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
52'
Траоре Хамед из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
51'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
51'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ционек Тьяго удален с поля!
49'
Судья свистит. Ционек Тьяго атаковал сзади соперника. Это Ла Гумина Антонино заработал своей команде штрафной
49'
49'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Крунич Раде наказан за толчок Фарес Мохамед
48'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Беннасер Исмаэль заработал фол
47'
47'
ШАНС! Антенуччи Мирко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Ционек Тьяго делает скидку назад вдоль ворот
47'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
47'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
46'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Скьяттарелла Паскуале получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Скьяттарелла Паскуале грубо играет против соперника. Пострадал Беннасер Исмаэль
46'
46'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Миссироли Симоне наказан за толчок Беннасер Исмаэль
45'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Крунич Раде грубо играет против соперника. Пострадал Миссироли Симоне
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Беннасер Исмаэль сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Крунич Раде из команды Эмполи переиграл вратаря дальним ударом!
43'
43'
ШАНС! Капуто Франческо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
42'
41'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
39'
ШАНС! Фарес Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Антенуччи Мирко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Плохо сыграл Весели Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
39'
Беннасер Исмаэль наказан за толчок Антенуччи Мирко
38'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
38'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
38'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
37'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Шанс! Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
36'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
36'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи в офсайде
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Фелипе Диас грубо играет против соперника. Пострадал Ла Гумина Антонино
34'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Хорошую попытку сделал Ла Гумина Антонино. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
33'
33'
Майетта Доменико из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Судья свистит. Ционек Тьяго атаковал сзади соперника. Это Капуто Франческо заработал своей команде штрафной
32'
Крунич Раде возвращается на поле.
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Крунич Раде получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Крунич Раде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
30'
Проведель Иван не дал случится голу! Куртич Ясмин должен был забивать, но Проведель Иван сделал отличный сейв
30'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Беннасер Исмаэль нанес удар издали, а Гомис Альфред отбил его обратно в игру!
29'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
29'
28'
28'
27'
27'
27'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 в офсайде
27'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Крунич Раде сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!
24'
ШАНС! Капуто Франческо вышел один-на-один с голкипером...
24'
Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде
23'
Скьяттарелла Паскуале возвращается на поле.
23'
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Скьяттарелла Паскуале получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Скьяттарелла Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
21'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает пас партнеру.
21'
Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Лаццари Мануэль нанес удар головой, но Проведель Иван спокойно отбил мяч.
20'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Фарес Мохамед задерживает мяч рукой
19'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Майетта Доменико пострадал.
18'
Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
18'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Как он промахнулся? Капуто Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи играет слишком грубо. Куртич Ясмин оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Судья подбегает и показывает Майетта Доменико из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.
15'
Майетта Доменико из команды Эмполи вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фарес Мохамед не пострадал и надо продолжать игру!
15'
Сильвестре Матиас из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья свистит. Лаццари Мануэль атаковал сзади соперника. Это Траоре Хамед заработал своей команде штрафной
13'
13'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Ла Гумина Антонино, обводя своих соперников
12'
11'
Петанья Андреа пробует нанести удар издали, но Проведель Иван держит все под контролем
11'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
9'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
9'
9'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
6'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
5'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Куртич Ясмин СПАЛ 2013 забивает ударом головой
5'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
Как он промахнулся? Ла Гумина Антонино имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Плохо сыграл Скьяттарелла Паскуале - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Траоре Хамед из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
4'
3'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
2'
Траоре Хамед наказан за толчок Викари Франческо
2'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
1'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
1'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
12' 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Борэм Вуд Отл 0 Мэйдстоун 0 Мэйденхэд Юнайтед Отл 0 Барнет 0 Честерфилд 13' 1 Истли 0 Довер 13' 0 Лейтон Ориент 0 Гейтсхед 12' 0 Олдершот 0 Эббсфлит Отл 0 Бромли 0 Рексем 11' 0 Хартлпул 0 Дагенем энд Редбридж 12' 0 Сэлфорд Сити 0 Хавант энд Уотерлувилл 12' 0 Филд 0 Саттон 12' 0 Брейнтри 1 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
13' 0 Nuneaton Borough FC 0 Блит Спартанс 12' 0 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер 8' 0 Телфорд 0 Брэдфорд Парк 11' 0 Честер 0 Дарлингтон 13' 0 Херефорд 0 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон 12' 0 Брэкли 0 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт 13' 0 Чорли 0 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
12' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат 10' 0 Уэллинг 0 Ханегрфорд Таун 13' 0 Чиппенхэм Таун 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 11' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед 13' 0 Уэлдстон 0 Истборн 11' 0 Биллерикей 0 Оксфорд Сити 8' 0 Челмсфорд 0 Глостер 8' 0 Далвич Гамлет 0 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K. League 2: Плей-офф (Финал)
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
Итог 2 Консадоле Саппоро 2 Санфречче Хиросима Итог 2 Нагойя Грампус 2 Сёнан Бельмаре Итог 1 Йокогама Маринос 2 Серезо Осака Итог 4 В-Варен Нагасаки 4 Симидзу С-Палс Итог 0 Касима Антлерс 0 Саган Тосу Итог 2 Кавасаки Фронтале 1 Джубило Ивата Итог 3 Виссел Кобе 2 Вегальта Сендай Итог 4 Касива Рейсол 2 Гамба Осака Итог 3 Урава Редс 2 Токио
Комментарии к прогнозам (0)