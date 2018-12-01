  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Winline
Стадион:
СПАЛ 2013
1:2
Второй тайм: 55'
Эмполи
0'
1:0
5' Гол
Куртич Ясмин
15' Желтая карточка
Майетта Доменико
1:1
24' Гол
Капуто Франческо
34' Желтая карточка
Фелипе Диас
1:2
43' Гол
Крунич Раде
45' Желтая карточка
Крунич Раде
45' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
49' Красная карточка
Ционек Тьяго
54' Желтая карточка
Куртич Ясмин
55'
Второй тайм
55'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
54'
Рефери не любит споров - именно за это Куртич Ясмин сейчас получил желтую
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
53'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
Угловой
53'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
53'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Крунич Раде нанес удар в каркас ворот!
52'
Гомис Альфред не дал случится голу! Капуто Франческо должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
52'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
52'
Траоре Хамед из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Удар от ворот произведет Эмполи
51'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
51'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
51'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
51'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ционек Тьяго удален с поля!
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Ционек Тьяго атаковал сзади соперника. Это Ла Гумина Антонино заработал своей команде штрафной
49'
Эмполи начинает контратаку
49'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Крунич Раде наказан за толчок Фарес Мохамед
48'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Беннасер Исмаэль заработал фол
47'
Удар от ворот произведет Эмполи
47'
ШАНС! Антенуччи Мирко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Ционек Тьяго делает скидку назад вдоль ворот
47'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
47'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
46'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
47'
Скьяттарелла Паскуале получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Скьяттарелла Паскуале грубо играет против соперника. Пострадал Беннасер Исмаэль
46'
Удар от ворот произведет Эмполи
46'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
45'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Крунич Раде грубо играет против соперника. Пострадал Миссироли Симоне
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Беннасер Исмаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Крунич Раде из команды Эмполи переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
43'
ШАНС! Капуто Франческо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
42'
Удар от ворот произведет Эмполи
41'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Удар от ворот произведет Эмполи
39'
ШАНС! Фарес Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Антенуччи Мирко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Плохо сыграл Весели Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Беннасер Исмаэль наказан за толчок Антенуччи Мирко
38'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
38'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
37'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Эмполи
36'
Шанс! Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
36'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи в офсайде
35'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
34'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Фелипе Диас грубо играет против соперника. Пострадал Ла Гумина Антонино
34'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
Хорошую попытку сделал Ла Гумина Антонино. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
33'
Эмполи контролирует мяч.
33'
Майетта Доменико из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Ционек Тьяго атаковал сзади соперника. Это Капуто Франческо заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
32'
Крунич Раде возвращается на поле.
31'
Удар от ворот произведет Эмполи
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Крунич Раде получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Крунич Раде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
30'
Проведель Иван не дал случится голу! Куртич Ясмин должен был забивать, но Проведель Иван сделал отличный сейв
30'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
29'
Беннасер Исмаэль нанес удар издали, а Гомис Альфред отбил его обратно в игру!
29'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
29'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
28'
Эмполи контролирует мяч.
28'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
27'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
27'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 в офсайде
27'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
26'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Крунич Раде сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!
24'
ШАНС! Капуто Франческо вышел один-на-один с голкипером...
24'
Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Эмполи начинает контратаку
Офсайд
24'
Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде
Травма, повреждение
23'
Скьяттарелла Паскуале возвращается на поле.
23'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Скьяттарелла Паскуале получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Скьяттарелла Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
21'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает пас партнеру.
21'
Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Лаццари Мануэль нанес удар головой, но Проведель Иван спокойно отбил мяч.
20'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
20'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Фарес Мохамед задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
19'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Майетта Доменико пострадал.
Офсайд
18'
Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
Офсайд
18'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
17'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Как он промахнулся? Капуто Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Эмполи начинает контратаку
16'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи играет слишком грубо. Куртич Ясмин оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
15'
Судья подбегает и показывает Майетта Доменико из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
15'
Майетта Доменико из команды Эмполи вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фарес Мохамед не пострадал и надо продолжать игру!
15'
Сильвестре Матиас из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Лаццари Мануэль атаковал сзади соперника. Это Траоре Хамед заработал своей команде штрафной
13'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
12'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Ла Гумина Антонино, обводя своих соперников
12'
Эмполи контролирует мяч.
11'
Петанья Андреа пробует нанести удар издали, но Проведель Иван держит все под контролем
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
10'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Эмполи
9'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
6'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
5'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Куртич Ясмин СПАЛ 2013 забивает ударом головой
Угловой
5'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
4'
Как он промахнулся? Ла Гумина Антонино имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Плохо сыграл Скьяттарелла Паскуале - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Траоре Хамед из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
4'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
3'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Траоре Хамед наказан за толчок Викари Франческо
2'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
2'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
1'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
1'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эмполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Региональная лига. Бавария
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация