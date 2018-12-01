Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
Перерыв
1:0
1' ГолАрдеманьи Маттео
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
1'
Г О О О О Л - Ардеманьи Маттео бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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