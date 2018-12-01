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Winline
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
1:0
Перерыв
Специя
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Ардеманьи Маттео бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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