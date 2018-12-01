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Стадион:
Читтаделла
2:1
Второй тайм: 55'
Салернитана
0'
18' Желтая карточка
Скенетти Андреа
1:0
34' Гол
Luca Strizzolo
1:1
49' Гол
Розина Алессандро
2:1
53' Гол
Скенетти Андреа
55'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Розина Алессандро бьет в цель!
46'
Салернитана делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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