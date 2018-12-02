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Winline
Стадион:
Карпи
0:1
Перерыв
Лечче
0'
23' Желтая карточка
Fabio Concas
0:1
36' Гол
Andrea La Mantia
45' Желтая карточка
Еленич Эней
45' Желтая карточка
Первый тайм
Желтая карточка
45'
[player1] получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Еленич Эней получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Fabio Concas получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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