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Winline
Стадион:
Кремонезе
0:0
Второй тайм: 54'
Кротоне
0'
15' Желтая карточка
Ромеро Аристотелес
41' Желтая карточка
Клейтон Машадо
43' Вторая желтая карточка
Ромеро Аристотелес
54'
Второй тайм
46'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ромеро Аристотелес получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
41'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Ромеро Аристотелес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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