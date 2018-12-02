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Winline
Стадион:
Перуджа
1:0
Перерыв
Пескара
0'
35' Желтая карточка
Бордин Алессандро
1:0
42' Гол
Верре Валерио
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Бордин Алессандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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