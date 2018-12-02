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Winline
Стадион:
Арис Салоники
1:0
Второй тайм: 53'
Панатинаикос
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Бруну Гама
1:0
15' Пенальти
Юнес Хамза
18' Желтая карточка
Македа Федерико
35' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
33'
Панатинаикос делает замену. Йоханссон Маттиас уходит с поля, а Донис Христос выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Македа Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Юнес Хамза из команды Арис забивает с точки!
Описание гола
6'
ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Арис пробил пенальти, но промахнулся
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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