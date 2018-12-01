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Winline
Стадион:
Аполлон Смирнис
1:1
Перерыв
Атромитос
0'
14' Желтая карточка
Madson
1:0
26' Гол
Panagiotis Triadis
1:1
39' Гол
Konstantinos Kotsopoulos
40' Желтая карточка
Klodian Gino
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Klodian Gino получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Konstantinos Kotsopoulos бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Panagiotis Triadis бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Madson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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