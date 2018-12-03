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Winline
Стадион:
Ламия
0:0
Первый тайм: 44'
ПАОК
0'
31' Желтая карточка
Каньяс Хосе
38' Желтая карточка
Варела Фернанду
44'
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Варела Фернанду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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