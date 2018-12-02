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Winline
Стадион:
Левадиакос
0:0
Перерыв
Астерас
0'
20' Желтая карточка
Giannis Kotsiras
45' Желтая карточка
Савадого Сулейман
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Савадого Сулейман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Giannis Kotsiras получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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