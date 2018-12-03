  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Winline
Стадион:
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 19'
Панаитоликос
0'
1:0
11' Гол
Поденсе Даниэл
19'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Поденсе Даниэл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Греция: Суперлига
Израиль: Первая лига Израиля
Кипр: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Турция: Первая лига Турции
Чехия: 1 Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация