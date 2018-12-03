Стадион: Караискакис
1:0
Первый тайм: 19'
1:0
11' ГолПоденсе Даниэл
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Первый тайм
11'
Г О О О О Л - Поденсе Даниэл бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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