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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 25.11.2018 Болонья 0:0 Фиорентина СA
- 09.11.2018 Фрозиноне 1:1 Фиорентина СA
- 03.11.2018 Фиорентина 1:1 Рома СA
- 27.10.2018 Торино 1:1 Фиорентина СA
- 21.10.2018 Фиорентина 1:1 Кальяри СA
- 07.10.2018 Лацио 1:0 Фиорентина СA
- 30.09.2018 Фиорентина 2:0 Аталанта СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 СA
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 22.08.2018 Ареццо 1:2 Фиорентина ТМК
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Фортуна 1:1 Фиорентина ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 27.11.2018 Ювентус 1:0 Валенсия ЛЧ
- 24.11.2018 Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Ювентус 3:1 Кальяри СA
- 27.10.2018 Эмполи 1:2 Ювентус СA
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Ювентус (до 23 лет) ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A
- 20.08.2016 Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A
- 24.04.2016 Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A
- 13.12.2015 Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A
- 29.04.2015 Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A
- 07.04.2015 Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок
- 05.03.2015 Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок
- 05.12.2014 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 20.03.2014 Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы
- 14.03.2014 Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы
- 09.03.2014 Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A
- 20.10.2013 Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A
- 09.02.2013 Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A
- 25.09.2012 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 17.03.2012 Фиорентина 0:5 Ювентус Серия A
- 25.10.2011 Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.04.2011 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 27.11.2010 Ювентус 1:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|28 - 8
|37
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|4.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|5.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 17
|22
|6.
|Парма
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 16
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 10
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 27
|15
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|18.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 28
|7
|20.
|Кьево
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|10 - 30
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Фиорентина
10% (5)
Ничья:
10% (5)
Ювентус
80% (40)
1:2 Ювентус:
50% (25)
0:2 Ювентус:
14% (7)
0:1 Ювентус:
10% (5)
1:1 Ничья:
8% (4)
2:0 Фиорентина:
4% (2)
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