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Стадион:
Сампдория
2:1
Первый тайм: 26'
Болонья
0'
1:0
10' Гол
Прает Деннис
1:1
17' Гол
Поли Андреа
2:1
25' Гол
 26'
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Первый тайм
Описание гола
25'
ГОООООЛ Сампдория забивает
25'
Удар от ворот произведет Болонья
25'
Мурру Никола из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
24'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
24'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Хеландер Филип нарушает правила. Квальярелла Фабио пострадал
23'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
23'
Данило Ларанжера из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Виейра Ронни из команды Сампдория играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
20'
Сампдория контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Болонья
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
18'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сванберг Маттиас сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Поли Андреа изменил счет на табло!
17'
Сванберг Маттиас из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
17'
Данило Ларанжера из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
16'
Сантандер Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
15'
Пульгар Эрик наказан за толчок Капрари Джанлука
15'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
14'
Виейра Ронни наказан за толчок Сантандер Федерико
14'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Пульгар Эрик из команды Болонья пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
12'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
12'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
12'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Прает Деннис изменил счет на табло!
10'
Удар от ворот произведет Болонья
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Виейра Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Поли Андреа задерживает мяч рукой
Офсайд
8'
Крейчи Ладислав из команды Болонья в офсайде
8'
Матьелло Федерико из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Матьелло Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Виейра Ронни из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
7'
Опасность предотвращена - Поли Андреа из команды Болонья вступил в отбор удачно
7'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
6'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
5'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
4'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Виейра Ронни из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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