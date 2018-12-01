Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
10' ГолПрает Деннис
1:1
17' ГолПоли Андреа
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
25'
ГОООООЛ Сампдория забивает
25'
25'
Мурру Никола из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
24'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
24'
Хеландер Филип нарушает правила. Квальярелла Фабио пострадал
23'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
23'
Данило Ларанжера из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Виейра Ронни из команды Сампдория играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
20'
Сампдория контролирует мяч.
20'
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
18'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сванберг Маттиас сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Поли Андреа изменил счет на табло!
17'
Сванберг Маттиас из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
17'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
17'
Данило Ларанжера из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
16'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
16'
Сантандер Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Пульгар Эрик наказан за толчок Капрари Джанлука
15'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Виейра Ронни наказан за толчок Сантандер Федерико
14'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Пульгар Эрик из команды Болонья пробил со штрафного, но очень мимо цели.
13'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
12'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
12'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
12'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Прает Деннис изменил счет на табло!
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Виейра Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Поли Андреа задерживает мяч рукой
8'
Крейчи Ладислав из команды Болонья в офсайде
8'
Матьелло Федерико из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Матьелло Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Виейра Ронни из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
7'
Опасность предотвращена - Поли Андреа из команды Болонья вступил в отбор удачно
7'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
6'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
5'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
4'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
4'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Виейра Ронни из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Борэм Вуд Отл 0 Мэйдстоун 0 Мэйденхэд Юнайтед Отл 0 Барнет 0 Честерфилд Итог 2 Истли 2 Довер Итог 2 Лейтон Ориент 0 Гейтсхед Итог 0 Олдершот 2 Эббсфлит Отл 0 Бромли 0 Рексем Итог 1 Хартлпул 2 Дагенем энд Редбридж Итог 3 Сэлфорд Сити 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 2 Филд 2 Саттон Итог 0 Брейнтри 2 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Nuneaton Borough FC 3 Блит Спартанс Итог 2 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер Итог 0 Телфорд 2 Брэдфорд Парк Итог 3 Честер 1 Дарлингтон Итог 2 Херефорд 1 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон Итог 1 Брэкли 2 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт Итог 1 Чорли 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 2 Конкорд Рейнджерс 1 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат Итог 3 Уэллинг 1 Ханегрфорд Таун Итог 1 Чиппенхэм Таун 3 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 1 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 0 Уэлдстон 3 Истборн Итог 2 Биллерикей 3 Оксфорд Сити Итог 2 Челмсфорд 0 Глостер Итог 0 Далвич Гамлет 2 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (1/2 финала)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K. League 2: Плей-офф (Финал)
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
Итог 2 Консадоле Саппоро 2 Санфречче Хиросима Итог 2 Нагойя Грампус 2 Сёнан Бельмаре Итог 1 Йокогама Маринос 2 Серезо Осака Итог 4 В-Варен Нагасаки 4 Симидзу С-Палс Итог 0 Касима Антлерс 0 Саган Тосу Итог 2 Кавасаки Фронтале 1 Джубило Ивата Итог 3 Виссел Кобе 2 Вегальта Сендай Итог 4 Касива Рейсол 2 Гамба Осака Итог 3 Урава Редс 2 Токио
Комментарии к прогнозам (0)