Стадион: Бенито Стирпе
1:0
14' ГолКассата Франческо
32' Желтая карточкаКассата Франческо
34' Желтая карточкаЧеппители Лука
37' Желтая карточкаБрадарич Филип
40' Желтая карточкаСрна Дарио
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Дзампано Франческо не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
44'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Судья сигнализирует, что Чофани Даниэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Брадарич Филип
43'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
42'
Педру Жоау III нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
40'
Срна Дарио получил желтую карточку от судьи
40'
Срна Дарио из команды Кальяри играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
40'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
39'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
39'
Кэмпбелл Джоэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Ионице Артур пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
38'
Срна Дарио из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
37'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
37'
Брадарич Филип получил желтую карточку от судьи
37'
Назначен штрафной. Пострадал Кассата Франческо, его свалил Брадарич Филип.
36'
36'
35'
35'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Чеппители Лука грубо играет против соперника. Пострадал Чофани Даниэль
34'
33'
Паволетти Леонардо пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
33'
32'
Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
32'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Срна Дарио пострадал.
32'
32'
Кэмпбелл Джоэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
32'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Чибсах Юссиф оказался на газоне.
29'
28'
Сау Марко пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
28'
Срна Дарио из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
27'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
27'
Чофани Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
26'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
26'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
25'
Чофани Даниэль нанес удар головой, но Краньо Алессио перевел мяч на угловой!
25'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
22'
ШАНС! Кассата Франческо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
22'
21'
Педру Жоау III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Судья свистит. Капуано Марко атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
19'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
19'
18'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
18'
16'
16'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Кассата Франческо изменил счет на табло!
14'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает передачу одноклубнику.
14'
13'
Кассата Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
11'
10'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Кассата Франческо не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
8'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
8'
Фрозиноне имеет хороший шанс забить.
7'
7'
6'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
5'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
4'
3'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
2'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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