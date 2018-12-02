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Winline
Стадион:
Фрозиноне
1:0
Перерыв
Кальяри
0'
1:0
14' Гол
Кассата Франческо
32' Желтая карточка
Кассата Франческо
34' Желтая карточка
Чеппители Лука
37' Желтая карточка
Брадарич Филип
40' Желтая карточка
Срна Дарио
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
46'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
Дзампано Франческо не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
44'
Сау Марко из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
44'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Чофани Даниэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Брадарич Филип
43'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Кальяри контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
42'
Педру Жоау III нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Желтая карточка
40'
Срна Дарио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Срна Дарио из команды Кальяри играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
40'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
39'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Удар от ворот произведет Кальяри
39'
Кэмпбелл Джоэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Ионице Артур пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
38'
Срна Дарио из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
37'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Брадарич Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Назначен штрафной. Пострадал Кассата Франческо, его свалил Брадарич Филип.
36'
Кальяри контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
35'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
35'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
34'
Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Чеппители Лука грубо играет против соперника. Пострадал Чофани Даниэль
34'
Фрозиноне контролирует мяч.
33'
Паволетти Леонардо пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
33'
Фрозиноне контролирует мяч.
Желтая карточка
32'
Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Срна Дарио пострадал.
32'
Удар от ворот произведет Кальяри
32'
Кэмпбелл Джоэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
32'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
29'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Чибсах Юссиф оказался на газоне.
29'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
28'
Сау Марко пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
Угловой
28'
Срна Дарио из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
27'
Чофани Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
26'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
Угловой
26'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
25'
Чофани Даниэль нанес удар головой, но Краньо Алессио перевел мяч на угловой!
25'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
25'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
22'
ШАНС! Кассата Франческо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
21'
Педру Жоау III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Капуано Марко атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
20'
Кальяри контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
19'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
19'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
18'
Кальяри контролирует мяч.
16'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
16'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Кальяри контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кассата Франческо изменил счет на табло!
14'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает передачу одноклубнику.
14'
Фрозиноне контролирует мяч.
13'
Кассата Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Фрозиноне контролирует мяч.
11'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
11'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Удар от ворот произведет Кальяри
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Кассата Франческо не смог попасть в створ ударом издали
9'
Фрозиноне контролирует мяч.
9'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
8'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кассата Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
8'
Фрозиноне имеет хороший шанс забить.
7'
Фрозиноне контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Кальяри
7'
Сау Марко из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Кальяри
6'
Фрозиноне контролирует мяч.
5'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Угловой
5'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
4'
Фрозиноне контролирует мяч.
3'
Кальяри контролирует мяч.
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
2'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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