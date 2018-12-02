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Winline
Стадион:
Торино
0:1
Первый тайм: 45+'
Дженоа
0'
25' Желтая карточка
Ромуло Соуза
28' Вторая желтая карточка
Ромуло Соуза
0:1
36' Гол
Куаме Кристиан
45'+1
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гюнтер Корай делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Иццо Армандо атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
44'
Торино имеет хороший шанс забить.
44'
Опасность предотвращена - Кришито Доменико из команды Дженоа вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Ринкон Томас, обводя своих соперников
44'
Торино имеет хороший шанс забить.
44'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
44'
Торино имеет хороший шанс забить.
43'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
43'
Торино имеет хороший шанс забить.
42'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Дзадза Симоне из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
42'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
42'
Торино имеет хороший шанс забить.
Офсайд
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа в офсайде
41'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бесса Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Выглядело как неплохой момент. Ансальди Кристиан из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
39'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
39'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Мейте Суалихо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Описание гола
36'
ГОЛ! Легко закончил атаку Куаме Кристиан из команды Дженоа, забив в пустые ворота!
36'
ШАНС! Куаме Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
36'
Лазович Дарко из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
36'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
35'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
33'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Дженоа
32'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Дженоа контролирует мяч.
32'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Мейте Суалихо наказан за толчок Бираски Давиде
31'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Тактическая замена. Пентек Кшиштоф уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
30'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ринкон Томас из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Торино имеет хороший шанс забить.
29'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джиджи Коффи из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
28'
УДАЛЕНИЕ! - Ромуло Соуза удален из-за второго грубого нарушения
Травма, повреждение
28'
Мейте Суалихо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Ромуло Соуза из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Мейте Суалихо пострадал.
27'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Офсайд
26'
Дзадза Симоне из команды Торино в офсайде
26'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
Желтая карточка
25'
Ромуло Соуза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Ромуло Соуза атаковал сзади соперника. Это Ансальди Кристиан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
25'
Сандро Раньери из команды Дженоа играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
24'
Удар от ворот произведет Дженоа
23'
Джиджи Коффи из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Удар от ворот произведет Торино
23'
Белотти Андреа пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
22'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
22'
Сандро Раньери из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
22'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Торино
21'
Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
20'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
20'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
20'
Торино имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
Фол, нарушение
19'
Сандро Раньери из команды Дженоа играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
18'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
18'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ринкон Томас из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Торино имеет хороший шанс забить.
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Дженоа контролирует мяч.
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
16'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
16'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
16'
Какой промах! Белотти Андреа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
16'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный кросс...
15'
Торино имеет хороший шанс забить.
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Как он промахнулся? Сандро Раньери имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Пентек Кшиштоф видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
15'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
14'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
14'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
14'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
14'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
13'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Джиджи Коффи нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
Торино имеет хороший шанс забить.
13'
Торино контролирует мяч.
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Белотти Андреа из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
12'
Торино имеет хороший шанс забить.
12'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Ромуло Соуза наказан за толчок Ансальди Кристиан
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
11'
Торино имеет хороший шанс забить.
10'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Офсайд
10'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
10'
Фальке Яго из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
9'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Бираски Давиде из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Торино имеет хороший шанс забить.
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Торино контролирует мяч.
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
8'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
7'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Торино имеет хороший шанс забить.
5'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Торино имеет хороший шанс забить.
5'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
5'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Пентек Кшиштоф из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
4'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
4'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
4'
Торино имеет хороший шанс забить.
3'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Дзадза Симоне из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Раду Йонуц выбегает и ловит мяч
Угловой
2'
Мейте Суалихо из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
1'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Торино имеет хороший шанс забить.
1'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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