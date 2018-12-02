Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
25' Желтая карточкаРомуло Соуза
28' Вторая желтая карточкаРомуло Соуза
0:1
36' ГолКуаме Кристиан
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Гюнтер Корай делает скидку назад вдоль ворот
45'
Судья свистит. Иццо Армандо атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
44'
Опасность предотвращена - Кришито Доменико из команды Дженоа вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Ринкон Томас, обводя своих соперников
44'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
43'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
43'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Дзадза Симоне из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
42'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа в офсайде
41'
41'
Бесса Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Выглядело как неплохой момент. Ансальди Кристиан из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
39'
39'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
39'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Мейте Суалихо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
36'
ГОЛ! Легко закончил атаку Куаме Кристиан из команды Дженоа, забив в пустые ворота!
36'
ШАНС! Куаме Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
36'
Лазович Дарко из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
35'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
34'
34'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
33'
33'
32'
Удар от ворот произведет Дженоа
32'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Дженоа контролирует мяч.
32'
31'
31'
Мейте Суалихо наказан за толчок Бираски Давиде
31'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Тактическая замена. Пентек Кшиштоф уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
30'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ринкон Томас из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
29'
29'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джиджи Коффи из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
28'
УДАЛЕНИЕ! - Ромуло Соуза удален из-за второго грубого нарушения
28'
Мейте Суалихо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ромуло Соуза из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Мейте Суалихо пострадал.
27'
27'
26'
Дзадза Симоне из команды Торино в офсайде
26'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
25'
Ромуло Соуза получил желтую карточку от судьи
25'
Судья свистит. Ромуло Соуза атаковал сзади соперника. Это Ансальди Кристиан заработал своей команде штрафной
25'
Сандро Раньери из команды Дженоа играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
24'
Удар от ворот произведет Дженоа
23'
Джиджи Коффи из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
23'
Белотти Андреа пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
22'
22'
Сандро Раньери из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
22'
22'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
19'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
19'
Сандро Раньери из команды Дженоа играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
18'
18'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ринкон Томас из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
18'
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Дженоа контролирует мяч.
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
16'
Какой промах! Белотти Андреа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
16'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный кросс...
15'
15'
15'
Как он промахнулся? Сандро Раньери имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Пентек Кшиштоф видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
15'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
14'
14'
14'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
13'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Джиджи Коффи нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
13'
Торино контролирует мяч.
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Белотти Андреа из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
12'
12'
12'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
11'
Ромуло Соуза наказан за толчок Ансальди Кристиан
11'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
11'
10'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
10'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
10'
Фальке Яго из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
9'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Бираски Давиде из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
9'
Торино контролирует мяч.
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
7'
6'
6'
5'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
5'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
4'
Судья сигнализирует, что Пентек Кшиштоф из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
4'
4'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
4'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
4'
3'
2'
Дзадза Симоне из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Раду Йонуц выбегает и ловит мяч
2'
Мейте Суалихо из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
1'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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