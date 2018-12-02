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Стадион:
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 45+'
Удинезе
0'
4' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
34' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
45'+1
Первый тайм
46'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
43'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
43'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
42'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
42'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
Травма, повреждение
41'
Бехрами Валон возвращается на поле.
41'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Бехрами Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
40'
Бехрами Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
38'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удинезе контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Удинезе
37'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
37'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
36'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
36'
Удинезе начинает контратаку
35'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
35'
Сассуоло контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
Желтая карточка
34'
Де Пауль Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
33'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
31'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Сассуоло контролирует мяч.
30'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновится спорным мячом
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Удинезе
28'
Шанс! Марлон из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
28'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Бехрами Валон наказан за толчок Сенси Стефано
Фол, нарушение
27'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
Офсайд
26'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде
26'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
24'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
23'
Матч возобновлен
Офсайд
23'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
Описание гола
22'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло подал угловой справа.
20'
Хороший удар издали нанес Дункан Альфред, но отличный сейв сделал Муссо Хуан. Угловой.
20'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
19'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
19'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Рожерио да Силва задерживает мяч рукой
18'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
16'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Удар от ворот произведет Удинезе
14'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
14'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
14'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Бехрами Валон из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
12'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
10'
Берарди Доменико из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
10'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
8'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сассуоло
7'
Мандрагора Роландо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
7'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Желтая карточка
4'
Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Феррари Джанмарко грубо играет против соперника. Пострадал Пуссетто Игнасио
3'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Удинезе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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