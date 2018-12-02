Стадион: Stadio Mapei - Citta del Tricolore
4' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
34' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
Первый тайм
46'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
46'
Мандрагора Роландо наказан за толчок Феррари Джанмарко
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
43'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
43'
42'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
42'
41'
Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
41'
Бехрами Валон возвращается на поле.
41'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Бехрами Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Бехрами Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Удинезе контролирует мяч.
37'
37'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
37'
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
36'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
36'
Удинезе начинает контратаку
35'
35'
35'
Сассуоло контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
34'
Де Пауль Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
33'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
31'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Сассуоло контролирует мяч.
30'
29'
Матч возобновится спорным мячом
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
28'
Бехрами Валон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
27'
Бехрами Валон наказан за толчок Сенси Стефано
27'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
26'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде
26'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
24'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
23'
Матч возобновлен
23'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
22'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло подал угловой справа.
20'
Хороший удар издали нанес Дункан Альфред, но отличный сейв сделал Муссо Хуан. Угловой.
20'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Рожерио да Силва задерживает мяч рукой
18'
18'
Удинезе контролирует мяч.
17'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
14'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
14'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
14'
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Бехрами Валон из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
10'
Берарди Доменико из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
10'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
8'
8'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сассуоло
7'
Мандрагора Роландо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
4'
Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
4'
Безумный фол. Феррари Джанмарко грубо играет против соперника. Пострадал Пуссетто Игнасио
3'
Пуссетто Игнасио наказан за толчок Феррари Джанмарко
3'
2'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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