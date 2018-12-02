Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
22' Желтая карточкаДепаоли Фабио
1:0
25' ГолПеллиссье Серхио
29' Желтая карточкаРаду Стефан
51' Желтая карточкаРадованович Иван
Второй тайм
54'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Меджорини Риккардо возвращается на поле.
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
53'
53'
53'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Меджорини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Рефери не любит споров - именно за это Радованович Иван сейчас получил желтую
51'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Лулич Сенад из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
49'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
49'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
48'
48'
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
47'
47'
Стракоша Томас ошибается в защите.
47'
46'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
48'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Меджорини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Меджорини Риккардо возвращается на поле.
47'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
45'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
44'
Кьево имеет хороший шанс забить.
44'
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали
43'
Пароло Марко из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Кьево контролирует мяч.
41'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
39'
Кьево контролирует мяч.
39'
Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано ловит мяч
38'
Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
38'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Корреа Хоакин из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
38'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Марусич Адам из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Корреа Хоакин из команды Лацио подал угловой справа.
36'
Соррентино Стефано отбил мяч на угловой после удара Пароло Марко из штрафной площади.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
35'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
34'
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Какой промах! Корреа Хоакин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
33'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Бадель Милан из команды Лацио играет слишком грубо. Пеллиссье Серхио оказался на газоне.
31'
31'
Бирса Вальтер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
30'
Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Раду Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Раду Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Бирса Вальтер
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Лацио
28'
Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
27'
Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
26'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Пеллиссье Серхио изменил счет на табло!
25'
Бирса Вальтер разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
25'
Кьево начинает контратаку
25'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
25'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
23'
Кьево контролирует мяч.
22'
Депаоли Фабио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
22'
Судья свистит. Депаоли Фабио атаковал сзади соперника. Это Корреа Хоакин заработал своей команде штрафной
21'
Кьево контролирует мяч.
21'
Соррентино Стефано ошибается в защите.
21'
Кьево контролирует мяч.
21'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Россеттини Лука наказан за толчок Ачерби Франческо
20'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
20'
Оби Джоэл из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Кьево имеет хороший шанс забить.
19'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
18'
Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
18'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Кьево контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Кьево
16'
15'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Марусич Адам из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лацио начинает контратаку
15'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Депаоли Фабио задерживает мяч рукой
14'
Иммобиле Чиро из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
12'
12'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Корреа Хоакин из команды Лацио в офсайде
10'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
10'
Лулич Сенад из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
9'
9'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Кьево контролирует мяч.
7'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
6'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
5'
4'
Судья свистит. Раду Стефан атаковал сзади соперника. Это Меджорини Риккардо заработал своей команде штрафной
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
3'
Удар от ворот произведет Лацио
3'
Стракоша Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
ШАНС! Пеллиссье Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Оби Джоэл из команды Кьево делает пас партнеру.
2'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
2'
Кьево имеет хороший шанс забить.
1'
Пароло Марко из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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