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Winline
Стадион:
Кьево
1:0
Второй тайм: 54'
Лацио
0'
22' Желтая карточка
Депаоли Фабио
1:0
25' Гол
Пеллиссье Серхио
29' Желтая карточка
Раду Стефан
51' Желтая карточка
Радованович Иван
54'
Второй тайм
54'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
53'
Меджорини Риккардо возвращается на поле.
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
53'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Лацио контролирует мяч.
53'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Меджорини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
51'
Рефери не любит споров - именно за это Радованович Иван сейчас получил желтую
Травма, повреждение
51'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Лулич Сенад из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Лацио имеет хороший шанс забить.
49'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
48'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
48'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Лацио контролирует мяч.
47'
Стракоша Томас ошибается в защите.
47'
Лацио контролирует мяч.
46'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Офсайд
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
48'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Меджорини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Меджорини Риккардо возвращается на поле.
47'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
44'
Кьево имеет хороший шанс забить.
44'
Лацио контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали
43'
Пароло Марко из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Лацио контролирует мяч.
41'
Кьево контролирует мяч.
41'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
Офсайд
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
39'
Кьево контролирует мяч.
39'
Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано ловит мяч
38'
Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
38'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Корреа Хоакин из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
38'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Марусич Адам из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
37'
Корреа Хоакин из команды Лацио подал угловой справа.
36'
Соррентино Стефано отбил мяч на угловой после удара Пароло Марко из штрафной площади.
36'
Лацио имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
35'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
34'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Какой промах! Корреа Хоакин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
33'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
33'
Бадель Милан из команды Лацио играет слишком грубо. Пеллиссье Серхио оказался на газоне.
31'
Лацио контролирует мяч.
Угловой
31'
Бирса Вальтер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
30'
Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Раду Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Раду Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Бирса Вальтер
29'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Лацио
28'
Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
27'
Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
27'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
26'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Лацио контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Пеллиссье Серхио изменил счет на табло!
25'
Бирса Вальтер разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
25'
Кьево начинает контратаку
25'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
25'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
24'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Кьево контролирует мяч.
Желтая карточка
22'
Депаоли Фабио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Депаоли Фабио атаковал сзади соперника. Это Корреа Хоакин заработал своей команде штрафной
21'
Кьево контролирует мяч.
21'
Соррентино Стефано ошибается в защите.
21'
Кьево контролирует мяч.
21'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
20'
Россеттини Лука наказан за толчок Ачерби Франческо
Угловой
20'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
20'
Оби Джоэл из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Кьево имеет хороший шанс забить.
19'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
18'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
18'
Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
18'
Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
17'
Лацио контролирует мяч.
17'
Кьево контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Кьево
16'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Марусич Адам из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лацио начинает контратаку
15'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
15'
Депаоли Фабио задерживает мяч рукой
14'
Иммобиле Чиро из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Лацио контролирует мяч.
12'
Лацио контролирует мяч.
12'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
11'
Корреа Хоакин из команды Лацио в офсайде
10'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
10'
Лулич Сенад из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Лацио контролирует мяч.
9'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Лацио контролирует мяч.
8'
Кьево контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
6'
Лацио контролирует мяч.
6'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
5'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
5'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Раду Стефан атаковал сзади соперника. Это Меджорини Риккардо заработал своей команде штрафной
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Лацио
Травма, повреждение
3'
Стракоша Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
ШАНС! Пеллиссье Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Оби Джоэл из команды Кьево делает пас партнеру.
2'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
2'
Кьево имеет хороший шанс забить.
Угловой
1'
Пароло Марко из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
1'
Лацио имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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