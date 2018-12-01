Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
14' Желтая карточкаПерес Эрнан
19' Желтая карточкаДьедью Амат
21' Желтая карточкаМаксимович Неманья
Первый тайм
28'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Видаль Молина наказан за толчок Дидак Вилья
28'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
27'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Удар от ворот произведет Хетафе
26'
ШАНС! Пьятти Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
26'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Хетафе
25'
Эрмосо Марио не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
24'
23'
23'
23'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Максимович Неманья - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Перес Эрнан
21'
Дьедью Амат из команды Хетафе играет слишком грубо. Хави Лопеc оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Иглесиас Борха наказан за толчок Мата Хайме
20'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Иглесиас Борха наказан за толчок Арамбарри Мауро
19'
Дьедью Амат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
19'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Перес Эрнан
18'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
18'
Хетафе контролирует мяч.
17'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Видаль Молина наказан за толчок Эрмосо Марио
15'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
15'
Видаль Молина мяч отрикошетил от ворот
15'
Плохо сыграл Эрмосо Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Перес Эрнан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
13'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Дидак Вилья наказан за толчок Фулкье Димитри
12'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Хетафе контролирует мяч.
11'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает неудачный навес.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Дамиан Суарес
8'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Мата Хайме наказан за толчок Хави Лопеc
5'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол играет слишком грубо. Дьене Даконам оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
Фулкье Димитри из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
4'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
4'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
3'
Антунеш Виторину нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
3'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
2'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
2'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
2'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дьедью Амат нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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