Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 19928
24' Желтая карточкаКампанья Хосе
40' Желтая карточкаНуньес Унай
40' Желтая карточкаАдурис Ариц
41' Желтая карточкаРохер Марти
1:0
45' ГолЧема Родригес
2:0
59' ГолКампанья Хосе
60' Желтая карточкаРочина Рубен
65' Желтая карточкаИньиго Мартинес
3:0
69' ГолРохер Марти
75' Красная карточкаНоласкоайн Перу
85' Желтая карточкаСусаета Маркель
Второй тайм
92'
92'
92'
91'
Капа Андер нарушает правила. Боатенг Эммануэль пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Джейсон оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
89'
Антонио Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
89'
О, нет. Из многообещающей позиции Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
89'
Майораль Борха из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
87'
Хороший удар издали нанес Муньяин Икер, но отличный сейв сделал Ойер Оласабаль. Угловой.
87'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
86'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Гарсия Рауль имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
86'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Вукчевич Никола наказан за толчок Капа Андер
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
84'
84'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
83'
82'
Хорошую попытку сделал Антонио Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
82'
81'
81'
Нуньес Унай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Чема Родригес наказан за толчок Гарсия Рауль
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
79'
Хорошую попытку сделал Гарсия Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
78'
Гарсия Рауль нарушает правила. Антонио Гарсия пострадал
77'
Тактическая замена. Адурис Ариц уходит с поля и его заменяет Капа Андер
77'
Барди Энис наказан за толчок Гарсия Рауль
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
УДАЛЕНИЕ! - Ноласкоайн Перу удален за серьёзный фол
75'
Матч возобновлен
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
74'
Судья свистит. Ноласкоайн Перу атаковал сзади соперника. Это Моралес Луис заработал своей команде штрафной
73'
73'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
71'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль
69'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
69'
69'
69'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Рохер Марти изменил счет на табло!
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
68'
68'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Вукчевич Никола
67'
67'
66'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
65'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Моралес Луис
65'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
64'
64'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
64'
63'
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63'
63'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
62'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
62'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
61'
60'
Рочина Рубен получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
59'
Г О О О О Л - Кампанья Хосе забивает!
58'
57'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
57'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Сан-Хосе Микель наказан за толчок Рочина Рубен
56'
56'
Сусаета Маркель не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Джейсон пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
54'
53'
53'
Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
51'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
Ганя Кристиан получил травму и заменен. Сусаета Маркель выходит на поле.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ганя Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
Ганя Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Рохер Марти наказан за толчок Ганя Кристиан
47'
47'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
46'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Г О О О О Л - Чема Родригес забивает!
49'
Чема Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Ганя Кристиан наказан за толчок Джейсон
47'
47'
47'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
44'
43'
Рохер Марти нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
43'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
42'
41'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
41'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Рохер Марти получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Адурис Ариц получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Нуньес Унай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Матч возобновлен
37'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
36'
35'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
35'
Хорошую попытку сделал Адурис Ариц. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Сан-Хосе Микель делает длинную передачу вперед
34'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
33'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
33'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
31'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Ганя Кристиан из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
29'
29'
29'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Ганя Кристиан из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
28'
28'
28'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
27'
26'
Иньиго Мартинес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Иньиго Мартинес делает длинную передачу вперед
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
24'
Кампанья Хосе получил желтую карточку от судьи
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
23'
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
22'
21'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
19'
17'
Рочина Рубен нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
17'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
16'
15'
Хорошую попытку сделал Рохер Марти. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
15'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
14'
14'
Адурис Ариц наказан за толчок Кампанья Хосе
13'
13'
Чема Родригес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
13'
13'
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Антонио Гарсия из команды Леванте в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
9'
9'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
8'
8'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
7'
6'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Нуньес Унай из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
3'
3'
2'
Рохер Марти из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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