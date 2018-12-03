  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Winline
Стадион: Зрители: 19928
Леванте
3:0
Второй тайм: 90+'
Атлетик Б
0'
24' Желтая карточка
Кампанья Хосе
40' Желтая карточка
Нуньес Унай
40' Желтая карточка
Адурис Ариц
41' Желтая карточка
Рохер Марти
1:0
45' Гол
Чема Родригес
2:0
59' Гол
Кампанья Хосе
60' Желтая карточка
Рочина Рубен
65' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
3:0
69' Гол
Рохер Марти
75' Красная карточка
Ноласкоайн Перу
85' Желтая карточка
Сусаета Маркель
90'+2
Второй тайм
92'
Атлетик Б контролирует мяч.
92'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
91'
Капа Андер нарушает правила. Боатенг Эммануэль пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
90'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Джейсон оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
89'
Антонио Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
89'
О, нет. Из многообещающей позиции Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
89'
Майораль Борха из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Леванте
88'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
87'
Хороший удар издали нанес Муньяин Икер, но отличный сейв сделал Ойер Оласабаль. Угловой.
87'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
86'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Гарсия Рауль имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
86'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Вукчевич Никола наказан за толчок Капа Андер
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
85'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
84'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
84'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
84'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
84'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
83'
Леванте контролирует мяч.
82'
Хорошую попытку сделал Антонио Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
82'
Леванте контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Леванте
81'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
81'
Нуньес Унай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Чема Родригес наказан за толчок Гарсия Рауль
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
Леванте контролирует мяч.
79'
Хорошую попытку сделал Гарсия Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Гарсия Рауль нарушает правила. Антонио Гарсия пострадал
77'
Тактическая замена. Адурис Ариц уходит с поля и его заменяет Капа Андер
Фол, нарушение
77'
Барди Энис наказан за толчок Гарсия Рауль
76'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
УДАЛЕНИЕ! - Ноласкоайн Перу удален за серьёзный фол
75'
Матч возобновлен
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Ноласкоайн Перу атаковал сзади соперника. Это Моралес Луис заработал своей команде штрафной
73'
Леванте контролирует мяч.
Офсайд
73'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
71'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль
69'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
69'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
69'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Рохер Марти изменил счет на табло!
69'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
69'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
68'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Вукчевич Никола
67'
Леванте начинает контратаку
Угловой
67'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
66'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
65'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Моралес Луис
65'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Атлетик Б контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Атлетик Б контролирует мяч.
64'
Леванте контролирует мяч.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 19928 болельщиков
63'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Барди Энис
62'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
62'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
61'
Леванте начинает контратаку
61'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
60'
Рочина Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кампанья Хосе забивает!
58'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
57'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
57'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Сан-Хосе Микель наказан за толчок Рочина Рубен
56'
Удар от ворот произведет Леванте
56'
Сусаета Маркель не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Джейсон пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
54'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
53'
Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
53'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
52'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
52'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
51'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Атлетик Б контролирует мяч.
50'
Ганя Кристиан получил травму и заменен. Сусаета Маркель выходит на поле.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ганя Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
48'
Ганя Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Рохер Марти наказан за толчок Ганя Кристиан
47'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
47'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Атлетик Б контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
46'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Чема Родригес забивает!
49'
Чема Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Ганя Кристиан наказан за толчок Джейсон
47'
Леванте контролирует мяч.
47'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Атлетик Б контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
45'
Атлетик Б начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
44'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Рохер Марти нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
43'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
42'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
42'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
42'
Атлетик Б контролирует мяч.
41'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Атлетик Б начинает контратаку
41'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Рохер Марти получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
40'
Адурис Ариц получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
40'
Нуньес Унай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Матч возобновлен
37'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
36'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
36'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Хорошую попытку сделал Адурис Ариц. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Сан-Хосе Микель делает длинную передачу вперед
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
33'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
32'
Леванте контролирует мяч.
32'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Леванте
31'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Ганя Кристиан из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
29'
Атлетик Б начинает контратаку
29'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
29'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
29'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ганя Кристиан из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
28'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
28'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Леванте
26'
Иньиго Мартинес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Иньиго Мартинес делает длинную передачу вперед
25'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Атлетик Б контролирует мяч.
Желтая карточка
24'
Кампанья Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
23'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Леванте контролирует мяч.
22'
Леванте контролирует мяч.
21'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
20'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Рочина Рубен нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
17'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
16'
Атлетик Б контролирует мяч.
15'
Хорошую попытку сделал Рохер Марти. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
15'
Леванте начинает контратаку
15'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Атлетик Б контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Адурис Ариц наказан за толчок Кампанья Хосе
13'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
13'
Чема Родригес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Леванте контролирует мяч.
13'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Леванте контролирует мяч.
10'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
10'
Антонио Гарсия из команды Леванте в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
9'
Леванте контролирует мяч.
9'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Леванте контролирует мяч.
9'
Атлетик Б контролирует мяч.
8'
Атлетик Б контролирует мяч.
8'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
8'
Леванте контролирует мяч.
7'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
6'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Нуньес Унай из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Леванте контролирует мяч.
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Атлетик Б контролирует мяч.
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
3'
Джейсон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Рохер Марти из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
1'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Атлетик Б контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация