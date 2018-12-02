Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
Второй тайм: 47'
1:0
33' ГолФирпо Жуниор
47' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
Второй тайм
47'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ло Чельсо Джовани получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Ло Чельсо Джовани грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
46'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
46'
45'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Горосабел Андони
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Бетис контролирует мяч.
44'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
43'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Манди Аисса наказан за толчок Виллиан Жозе
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
Как он промахнулся? Сурутуса Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
41'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
40'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Сандро Рамирес из штрафной площади.
40'
Бетис начинает контратаку
40'
Сурутуса Давид делает длинную передачу вперед
40'
Опасность предотвращена - Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бетис начинает контратаку
39'
39'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
38'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Тео Эрнандес пострадал.
38'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Горосабел Андони делает подножку сопернику.
35'
35'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Карвалью Вилльям сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Фирпо Жуниор изменил счет на табло!
33'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
33'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
33'
Морон Лорен из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
32'
Морон Лорен из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Ло Чельсо Джовани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
31'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
30'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Фирпо Жуниор из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Субельдия Игор пострадал.
29'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Карвалью Вилльям не пострадал и надо продолжать игру!
29'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
28'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
27'
27'
Бетис контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Бетис
26'
Опасность предотвращена - Карвалью Вилльям из команды Бетис вступил в отбор удачно
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Морено Эктор пострадал.
24'
24'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Опасность предотвращена - Сидней из команды Бетис вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
23'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Бетис контролирует мяч.
21'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Хоакин Санчес из команды Бетис в офсайде
21'
Карвалью Вилльям делает длинную передачу вперед
20'
Бетис контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
19'
Гуардадо Андрес получил травму и заменен. Будебуз Ряд выходит на поле.
19'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
18'
18'
Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
18'
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
14'
Морено Эктор наказан за толчок Пау Лопес
14'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
13'
Отличные скиллы показывает Тео Эрнандес, обводя своих соперников
12'
Герреро Франсис задерживает мяч рукой
12'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бетис контролирует мяч.
11'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
10'
Гуардадо Андрес из команды Бетис в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
10'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
9'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
5'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
5'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
3'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
3'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Robin Le Normand выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Морон Лорен из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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