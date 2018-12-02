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Winline
Стадион:
Бетис
1:0
Второй тайм: 47'
Реал Сосьедад
0'
1:0
33' Гол
Фирпо Жуниор
47' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
47'
Второй тайм
47'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
47'
Ло Чельсо Джовани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Ло Чельсо Джовани грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
46'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
46'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
46'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Горосабел Андони
45'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Бетис контролирует мяч.
44'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
43'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
43'
Манди Аисса наказан за толчок Виллиан Жозе
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
Как он промахнулся? Сурутуса Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
41'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
40'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Сандро Рамирес из штрафной площади.
40'
Бетис начинает контратаку
40'
Сурутуса Давид делает длинную передачу вперед
40'
Опасность предотвращена - Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бетис начинает контратаку
39'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Тео Эрнандес пострадал.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
37'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
36'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
35'
Горосабел Андони делает подножку сопернику.
35'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Карвалью Вилльям сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Фирпо Жуниор изменил счет на табло!
33'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
33'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Морон Лорен из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
32'
Морон Лорен из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
32'
Ло Чельсо Джовани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
30'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
30'
Фирпо Жуниор из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Субельдия Игор пострадал.
Фол, нарушение
29'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Карвалью Вилльям не пострадал и надо продолжать игру!
29'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
28'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
27'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Бетис контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Бетис
26'
Опасность предотвращена - Карвалью Вилльям из команды Бетис вступил в отбор удачно
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
26'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Удар от ворот произведет Бетис
Фол, нарушение
24'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Морено Эктор пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
24'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Опасность предотвращена - Сидней из команды Бетис вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
23'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Бетис контролирует мяч.
21'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
21'
Хоакин Санчес из команды Бетис в офсайде
21'
Карвалью Вилльям делает длинную передачу вперед
20'
Бетис контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
19'
Гуардадо Андрес получил травму и заменен. Будебуз Ряд выходит на поле.
19'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
18'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
18'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
14'
Морено Эктор наказан за толчок Пау Лопес
14'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
13'
Отличные скиллы показывает Тео Эрнандес, обводя своих соперников
Фол, нарушение
12'
Герреро Франсис задерживает мяч рукой
12'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бетис контролирует мяч.
Офсайд
11'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
Офсайд
10'
Гуардадо Андрес из команды Бетис в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
Угловой
10'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
9'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
5'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
5'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
3'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Robin Le Normand выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Морон Лорен из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
1'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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