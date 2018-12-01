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Стадион:
Сельта
1:0
Перерыв
Уэска
0'
29' Желтая карточка
Кучо Эрнандес
31' Желтая карточка
Мусто Дамиан
32' Желтая карточка
Буфаль Софьян
37' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
1:0
39' Гол
Аспас Яго
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Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
44'
Хосабед Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Жунка Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
43'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Феррейро Давид делает подножку сопернику.
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забил гол! Легко это для такого игрока, как Аспас Яго
39'
Мальо Уго из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
38'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Кучо Эрнандес делает подножку сопернику.
38'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Этчейта Хавьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
37'
Этчейта Хавьер из команды Уэска играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
36'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Аспас Яго делает длинную передачу вперед
36'
Сельта начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ривера Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
34'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Уэска
Желтая карточка
32'
Буфаль Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
31'
Мусто Дамиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Мусто Дамиан грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
31'
Акапо Карлос из команды Уэска пасует в штрафную, но Рубен Бланко выходит и ловит мяч.
31'
Акапо Карлос из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
31'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
29'
Кучо Эрнандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Кучо Эрнандес грубо играет против соперника. Пострадал Костас Давид
28'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Араухо Нестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
27'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Мусто Дамиан из команды Уэска играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
25'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
25'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Феррейро Давид из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Уэска
21'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
20'
Гальяр Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Акапо Карлос наказан за толчок Браис Мендес
16'
Удар от ворот произведет Сельта
16'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Буфаль Софьян из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Мирамон Хорхе заработал фол
14'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой слева.
13'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Гомес Мойсес II имел все шансы забить, но Рубен Бланко сделал отличный сейв!
13'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
13'
Уэска начинает контратаку
12'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
12'
Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
11'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
10'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Этчейта Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
9'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Сельта
8'
Ривера Кристиан из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный кросс...
8'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Гальяр Алехандро пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
8'
Гальяр Алехандро из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Этчейта Хавьер
6'
Сельта контролирует мяч.
6'
Ривера Кристиан из команды Уэска хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Сельта
3'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.
3'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
1'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Костас Давид из команды Сельта играет слишком грубо. Гальяр Алехандро оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сельта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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