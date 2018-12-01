Стадион: Балаидос
29' Желтая карточкаКучо Эрнандес
31' Желтая карточкаМусто Дамиан
32' Желтая карточкаБуфаль Софьян
37' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
1:0
39' ГолАспас Яго
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Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
44'
Хосабед Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Жунка Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
43'
42'
42'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Феррейро Давид делает подножку сопернику.
40'
40'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
38'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
38'
Кучо Эрнандес делает подножку сопернику.
38'
38'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
37'
Этчейта Хавьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
37'
Этчейта Хавьер из команды Уэска играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
36'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Аспас Яго делает длинную передачу вперед
36'
Сельта начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ривера Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
34'
33'
Удар от ворот произведет Уэска
32'
Буфаль Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Мусто Дамиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Безумный фол. Мусто Дамиан грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
31'
Акапо Карлос из команды Уэска пасует в штрафную, но Рубен Бланко выходит и ловит мяч.
31'
Акапо Карлос из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
29'
Кучо Эрнандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Кучо Эрнандес грубо играет против соперника. Пострадал Костас Давид
28'
27'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Араухо Нестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
27'
26'
Мусто Дамиан из команды Уэска играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
25'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Феррейро Давид из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
23'
23'
22'
21'
Удар от ворот произведет Уэска
21'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Гальяр Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сельта контролирует мяч.
17'
Акапо Карлос наказан за толчок Браис Мендес
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Буфаль Софьян из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Мирамон Хорхе заработал фол
14'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой слева.
13'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Гомес Мойсес II имел все шансы забить, но Рубен Бланко сделал отличный сейв!
13'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
13'
Уэска начинает контратаку
12'
12'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
11'
10'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Безумный фол. Этчейта Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
9'
9'
8'
Ривера Кристиан из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный кросс...
8'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Гальяр Алехандро пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
8'
Гальяр Алехандро из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
7'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Этчейта Хавьер
6'
Сельта контролирует мяч.
6'
Ривера Кристиан из команды Уэска хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.
3'
2'
1'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
1'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Костас Давид из команды Сельта играет слишком грубо. Гальяр Алехандро оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сельта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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