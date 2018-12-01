Стадион: Хосе Сорилья
0:1
Первый тайм: 17'
0:1
11' ГолСиовас Димитрис
16' Желтая карточкаПерес Рубен
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Леганес
16'
ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Перес Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
16'
Безумный фол. Перес Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Начо Мартинес
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Верде Даниэле из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
15'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Верде Даниэле из команды Вальядолид делает пас партнеру.
14'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
14'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
14'
Мичель из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Оскар Родригес сделал результативную передачу.
11'
ГОООООЛ - Сиовас Димитрис Леганес забивает ударом головой
10'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
10'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Леганес
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Суарес Тони из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Эн-Несири Юссеф задерживает мяч рукой
9'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ньом Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
6'
Ньом Аллан из команды Леганес делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вальядолид контролирует мяч.
4'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
2'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
2'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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