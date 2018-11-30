Стадион: Кампо де Вальекас
0:0
Перерыв
19' Желтая карточкаРауль де Томас
38' Желтая карточкаПапа Диоп
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Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
45'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
44'
44'
43'
Удар от ворот произведет Эйбар
43'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
41'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
41'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
41'
Рамис Иван из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
41'
41'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
40'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
38'
Энрич Серхи из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
36'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Кукурелья Марк из команды Эйбар в офсайде
34'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
34'
33'
33'
32'
32'
Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
31'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
30'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано в офсайде
28'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Хордан Хоан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
25'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный кросс...
24'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
23'
23'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Рауль де Томас наказан за толчок Эскаланте Гонсало
22'
21'
20'
20'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Рауль де Томас получает желтую карточку за игру рукой
19'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
19'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
18'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
18'
17'
17'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
15'
ШАНС! Энрич Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
15'
14'
Хорошую попытку сделал Паулу Оливейра. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
12'
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морено Алекс из команды Райо Вальекано.
11'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
9'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
9'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
7'
6'
6'
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
4'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
4'
3'
Удар от ворот произведет Эйбар
3'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
2'
2'
2'
Энрич Серхи задерживает мяч рукой
1'
После дальнего удара, который нанес Эскаланте Гонсало мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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