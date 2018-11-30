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PariMatch
Стадион:
Райо Вальекано
0:0
Перерыв
Эйбар
0'
19' Желтая карточка
Рауль де Томас
38' Желтая карточка
Папа Диоп
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Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
45'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
44'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Эйбар контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Эйбар
43'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
41'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
41'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
41'
Рамис Иван из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
41'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
40'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Папа Диоп из команды Эйбар предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
38'
Энрич Серхи из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
37'
Эйбар контролирует мяч.
37'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Офсайд
35'
Кукурелья Марк из команды Эйбар в офсайде
Офсайд
34'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
34'
Райо Вальекано контролирует мяч.
33'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Райо Вальекано контролирует мяч.
32'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
31'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
30'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
30'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Эйбар контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
28'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано в офсайде
28'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
27'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Эйбар контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Хордан Хоан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
25'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный кросс...
24'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
23'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
22'
Рауль де Томас наказан за толчок Эскаланте Гонсало
22'
Райо Вальекано контролирует мяч.
21'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
19'
Рауль де Томас получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
19'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
19'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
18'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
18'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
16'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
15'
ШАНС! Энрич Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
15'
Эйбар контролирует мяч.
14'
Хорошую попытку сделал Паулу Оливейра. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
12'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морено Алекс из команды Райо Вальекано.
11'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
11'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Эйбар контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
9'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
9'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
9'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эйбар контролирует мяч.
7'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
4'
Райо Вальекано контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Эйбар
Офсайд
3'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Энрич Серхи задерживает мяч рукой
1'
После дальнего удара, который нанес Эскаланте Гонсало мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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