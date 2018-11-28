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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 27.11.2018 Рома 0:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 24.11.2018 Эйбар 3:0 Реал Мадрид П
- 11.11.2018 Сельта 2:4 Реал Мадрид П
- 07.11.2018 Виктория Пльзень 0:5 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.11.2018 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид П
- 31.10.2018 Мелилья 0:4 Реал Мадрид КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 23.10.2018 Реал Мадрид 2:1 Виктория Пльзень ЛЧ
- 20.10.2018 Реал Мадрид 1:2 Леванте П
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 27.11.2018 Ювентус 1:0 Валенсия ЛЧ
- 24.11.2018 Валенсия 3:0 Райо Вальекано П
- 10.11.2018 Хетафе 0:1 Валенсия П
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Валенсия 0:1 Жирона П
- 30.10.2018 Эбро 1:2 Валенсия КК
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера
- 29.04.2017 Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера
- 08.05.2016 Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера
- 03.01.2016 Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера
- 09.05.2015 Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера
- 04.01.2015 Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера
- 04.05.2014 Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера
- 23.12.2013 Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера
- 24.01.2013 Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 21.01.2013 Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера
- 16.01.2013 Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля
- 19.08.2012 Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера
- 08.04.2012 Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера
- 20.11.2011 Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера
- 23.04.2011 Валенсия 3:6 Реал Мадрид Примера
- 05.12.2010 Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера
- 18.04.2010 Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера
- 13.12.2009 Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|35 - 19
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Алавес
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 13
|23
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|7.
|Жирона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|11 - 9
|17
|14.
|Бетис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 17
|16
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 22
|14
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|17.
|Леганес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 21 час 26 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия
Реал Мадрид
86% (43)
Ничья:
10% (5)
Валенсия
4% (2)
2:1 Реал Мадрид:
42% (21)
2:0 Реал Мадрид:
18% (9)
1:0 Реал Мадрид:
16% (8)
2:2 Ничья:
6% (3)
3:1 Реал Мадрид:
4% (2)
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