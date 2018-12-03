Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
0:1
2' ГолФабиан Руис
14' Желтая карточкаАллан Маркес
1:1
56' ГолСапата Дуван
61' Желтая карточкаМазиелло Андреа
79' Желтая карточкаРуй Мариу
1:2
85' ГолМилик Аркадиуш
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
95'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
94'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
94'
Тумминелло Марко возвращается на поле.
94'
Матч возобновлен
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Тумминелло Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Тумминелло Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хатебур Ханс из команды Аталанта.
93'
93'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
92'
Судья сигнализирует, что Тумминелло Марко из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
89'
89'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Тумминелло Марко
89'
89'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
88'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
88'
Опасность предотвращена - Госенс Робин из команды Аталанта вступил в отбор удачно
88'
85'
Руй Мариу сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!
85'
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аллан Маркес из команды Наполи.
85'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
84'
84'
Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
83'
83'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
79'
Руй Мариу получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Руй Мариу грубо играет против соперника. Пострадал Сапата Дуван
78'
77'
Тактическая замена. Максимович Никола уходит с поля и его заменяет Хюсай Эльсейд
77'
Тактическая замена. Фабиан Руис уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
77'
Шанс! Вальцания Лука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Аллан Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
75'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Гамшик Марек из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
74'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Ригони Эмилиано уходит с поля и его заменяет Вальцания Лука
71'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Инсинье Лоренцо пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
69'
69'
68'
68'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
68'
67'
Бериша Этрит отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
67'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
66'
66'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
66'
Хатебур Ханс не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гамшик Марек из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
64'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
64'
Госенс Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
63'
Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
61'
61'
Судья подбегает и показывает Мазиелло Андреа из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.
61'
Опасность предотвращена - Альбиоль Рауль из команды Наполи вступил в отбор удачно
61'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Опасность предотвращена - Кулибали Калиду из команды Наполи вступил в отбор удачно
60'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
59'
59'
59'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
59'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
58'
57'
56'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
56'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
56'
Как он промахнулся? Ригони Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
55'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
55'
55'
54'
54'
54'
54'
54'
54'
Оспина Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
52'
52'
51'
51'
51'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
48'
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Опасность предотвращена - Фройлер Ремо из команды Аталанта вступил в отбор удачно
47'
47'
46'
46'
Фройлер Ремо мяч отрикошетил от ворот
46'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
42'
42'
Шанс! Альбиоль Рауль из команды Наполи пробил головой, но мимо
42'
42'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Гамшик Марек не смог попасть в створ ударом издали
41'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
41'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает пас партнеру.
40'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
40'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
39'
Опасность предотвращена - Кулибали Калиду из команды Наполи вступил в отбор удачно
39'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
38'
Манчини Джанлука наказан за толчок Мертенс Дрис
37'
Сапата Дуван из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Госенс Робин из команды Аталанта делает пас партнеру.
35'
Инсинье Лоренцо возвращается на поле.
35'
35'
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Инсинье Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Инсинье Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
33'
Альбиоль Рауль делает длинную передачу вперед
32'
32'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
Судья свистит. Максимович Никола атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
31'
30'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
29'
Паломино Хосе из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
29'
Сапата Дуван мяч отрикошетил от ворот
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
29'
Аллан Маркес ошибается в защите.
28'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Оспина Давид отбил мяч на угловой после удара Сапата Дуван из штрафной площади.
28'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
25'
25'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта играет слишком грубо. Кальехон Хосе оказался на газоне.
24'
24'
24'
24'
23'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
23'
Аллан Маркес из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
22'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Хорошую попытку сделал Фабиан Руис. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
20'
Манчини Джанлука из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
19'
19'
18'
18'
18'
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья сигнализирует, что Максимович Никола из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
17'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
16'
Отличные скиллы показывает Ригони Эмилиано, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Аллан Маркес получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Аллан Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
14'
13'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
12'
12'
Фабиан Руис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
12'
11'
11'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
9'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
9'
9'
9'
8'
Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
7'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
7'
Максимович Никола из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
6'
6'
Манчини Джанлука из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Алехандро мяча так и не получил
6'
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Манчини Джанлука из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Кальехон Хосе заработал фол
4'
3'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Фабиан Руис изменил счет на табло!
2'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
2'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
Судья сигнализирует, что Ригони Эмилиано из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Оспина Давид
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1
Аргентина: Федераль А Зона 2
Боливия: Примера: Клаусура
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Франция: Лига 2
Чехия: 1 Лига
Комментарии к прогнозам (0)