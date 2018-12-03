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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
1:2
Конец матча
Наполи
0'
0:1
2' Гол
Фабиан Руис
14' Желтая карточка
Аллан Маркес
1:1
56' Гол
Сапата Дуван
61' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
79' Желтая карточка
Руй Мариу
1:2
85' Гол
Милик Аркадиуш
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Угловой
95'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
95'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
95'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
94'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
Травма, повреждение
94'
Тумминелло Марко возвращается на поле.
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Тумминелло Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Тумминелло Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Угловой
93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хатебур Ханс из команды Аталанта.
93'
Наполи начинает контратаку
93'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Тумминелло Марко из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
91'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Удар от ворот произведет Наполи
89'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Тумминелло Марко
89'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
88'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
88'
Опасность предотвращена - Госенс Робин из команды Аталанта вступил в отбор удачно
88'
Наполи имеет хороший шанс забить.
85'
Руй Мариу сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!
85'
Наполи начинает контратаку
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аллан Маркес из команды Наполи.
85'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
83'
Аталанта контролирует мяч.
83'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
81'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
79'
Руй Мариу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Руй Мариу грубо играет против соперника. Пострадал Сапата Дуван
78'
Удар от ворот произведет Аталанта
77'
Тактическая замена. Максимович Никола уходит с поля и его заменяет Хюсай Эльсейд
77'
Тактическая замена. Фабиан Руис уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
77'
Шанс! Вальцания Лука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Аллан Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
76'
Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
75'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Гамшик Марек из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Руй Мариу из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
72'
Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Ригони Эмилиано уходит с поля и его заменяет Вальцания Лука
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
71'
Наполи контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Инсинье Лоренцо пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
69'
Наполи контролирует мяч.
69'
Аталанта контролирует мяч.
68'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
Угловой
68'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
67'
Бериша Этрит отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
67'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Наполи
66'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
66'
Хатебур Ханс не смог попасть в створ ударом издали
65'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гамшик Марек из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
64'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
64'
Госенс Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Наполи имеет хороший шанс забить.
63'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
63'
Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
63'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
61'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
61'
Судья подбегает и показывает Мазиелло Андреа из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.
61'
Опасность предотвращена - Альбиоль Рауль из команды Наполи вступил в отбор удачно
61'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
60'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Опасность предотвращена - Кулибали Калиду из команды Наполи вступил в отбор удачно
60'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
59'
Аталанта начинает контратаку
59'
Аталанта контролирует мяч.
59'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
59'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
56'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
56'
Как он промахнулся? Ригони Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Удар от ворот произведет Наполи
55'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
55'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
55'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
54'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
54'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
54'
Оспина Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
53'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Наполи
52'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
51'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
51'
Аталанта контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Наполи
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Наполи
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Опасность предотвращена - Фройлер Ремо из команды Аталанта вступил в отбор удачно
47'
Наполи начинает контратаку
47'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
46'
Фройлер Ремо мяч отрикошетил от ворот
46'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
46'
Наполи контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Удар от ворот произведет Аталанта
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Аталанта
42'
Шанс! Альбиоль Рауль из команды Наполи пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
42'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Аталанта
41'
Гамшик Марек не смог попасть в створ ударом издали
41'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
41'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает пас партнеру.
Офсайд
40'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
40'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Опасность предотвращена - Кулибали Калиду из команды Наполи вступил в отбор удачно
39'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
39'
Аталанта начинает контратаку
38'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Манчини Джанлука наказан за толчок Мертенс Дрис
37'
Сапата Дуван из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Госенс Робин из команды Аталанта делает пас партнеру.
Травма, повреждение
35'
Инсинье Лоренцо возвращается на поле.
35'
Наполи контролирует мяч.
35'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Инсинье Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
34'
Инсинье Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Удар от ворот произведет Аталанта
33'
Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
33'
Альбиоль Рауль делает длинную передачу вперед
32'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
31'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Максимович Никола атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
31'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Паломино Хосе из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
29'
Сапата Дуван мяч отрикошетил от ворот
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
29'
Аллан Маркес ошибается в защите.
28'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
28'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
28'
Оспина Давид отбил мяч на угловой после удара Сапата Дуван из штрафной площади.
28'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Наполи контролирует мяч.
27'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
25'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
25'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта играет слишком грубо. Кальехон Хосе оказался на газоне.
24'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
24'
Аталанта контролирует мяч.
Офсайд
23'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
23'
Аллан Маркес из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
23'
Наполи имеет хороший шанс забить.
22'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Наполи
22'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Хорошую попытку сделал Фабиан Руис. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Наполи начинает контратаку
20'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Манчини Джанлука из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
20'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
19'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
18'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
18'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Максимович Никола из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
17'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
Отличные скиллы показывает Ригони Эмилиано, обводя своих соперников
15'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Желтая карточка
14'
Аллан Маркес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Аллан Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
14'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
12'
Опасность предотвращена - Руй Мариу из команды Наполи вступил в отбор удачно
12'
Аталанта начинает контратаку
12'
Фабиан Руис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Наполи имеет хороший шанс забить.
12'
Аталанта контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Наполи
11'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
10'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Аталанта контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
Удар от ворот произведет Наполи
9'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
9'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
8'
Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
7'
Максимович Никола из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Аталанта контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Наполи
6'
Манчини Джанлука из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Алехандро мяча так и не получил
6'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
5'
Руй Мариу из команды Наполи в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
4'
Манчини Джанлука из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Кальехон Хосе заработал фол
Угловой
4'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
3'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Фабиан Руис изменил счет на табло!
2'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
2'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
2'
Наполи имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ригони Эмилиано из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Оспина Давид
1'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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