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Winline
Стадион:
Беневенто
0:0
Перерыв
Верона
0'
26' Желтая карточка
Вольта Массимо
44' Желтая карточка
Матос Ридер
45' Желтая карточка
Коста Андреа
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Коста Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
30'
Беневенто делает замену. Ди Кьяра Джанлука уходит с поля, а Гьямфи Брайт выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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