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Стадион:
Ливорно
1:1
Перерыв
Фоджа
0'
1:0
4' Гол
Диаманти Алессандро
30' Желтая карточка
Alessio Canessa
31' Желтая карточка
Валиани Франческо
1:1
32' Гол
Giuseppe Loiacono
34' Желтая карточка
Райчевич Филип
34' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
37' Желтая карточка
Alberto Gerbo
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Райчевич Филип получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Giuseppe Loiacono бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Валиани Франческо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Alessio Canessa получил желтую карточку от судьи
26'
Фоджа делает замену. Кампорезе Микеле уходит с поля, а Giuseppe Loiacono выходит на его замену.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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