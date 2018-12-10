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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
1:3
Конец матча
Брешия
0'
0:1
5' Гол
Доннарумма Альфредо
0:2
9' Гол
Доннарумма Альфредо
0:3
32' Гол
Доннарумма Альфредо
32' Желтая карточка
Alessandro Micai
68' Желтая карточка
Мантовани Валерио
1:3
90' Гол
Francesco Di Tacchio
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
87'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Matteo Cortesi выходит на его замену.
79'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
70'
Салернитана делает замену. Розина Алессандро уходит с поля, а Andre Anderson выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Мантовани Валерио получил желтую карточку от судьи
52'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
46'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Guillaume Gigliotti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Alessandro Micai получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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