Стадион: Аречи
1:3
Конец матча
0:1
5' ГолДоннарумма Альфредо
0:2
9' ГолДоннарумма Альфредо
0:3
32' ГолДоннарумма Альфредо
32' Желтая карточкаAlessandro Micai
68' Желтая карточкаМантовани Валерио
1:3
90' ГолFrancesco Di Tacchio
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
87'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Matteo Cortesi выходит на его замену.
79'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
70'
Салернитана делает замену. Розина Алессандро уходит с поля, а Andre Anderson выходит на его замену.
68'
Мантовани Валерио получил желтую карточку от судьи
52'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
46'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Guillaume Gigliotti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Alessandro Micai получил желтую карточку от судьи
32'
9'
5'
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1
Аргентина: Федераль А Зона 3
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Израиль: Первая лига Израиля
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить