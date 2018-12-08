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Winline
Стадион:
Наполи
1:0
Первый тайм: 16'
Фрозиноне
0'
1:0
7' Гол
Зелиньски Петр
16'
Первый тайм
15'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Уна Адам из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Уна Адам из команды Наполи подал угловой слева.
15'
Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Гамшик Марек из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
14'
Наполи контролирует мяч.
12'
Наполи контролирует мяч.
12'
Наполи контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
11'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
11'
Наполи имеет хороший шанс забить.
11'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Уна Адам из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Наполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
8'
Наполи контролирует мяч.
7'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Зелиньски Петр изменил счет на табло!
7'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
7'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой слева.
7'
Чибсах Юссиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
7'
Спортьелло Марко ошибается в защите.
6'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
5'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
Угловой
5'
Зелиньски Петр из команды Наполи подал угловой слева.
5'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бегетто Андреа из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
4'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Гамшик Марек задерживает мяч рукой
2'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
2'
Гулам Фаузи из команды Наполи в офсайде
1'
Наполи контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Наполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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