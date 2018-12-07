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Winline
Стадион:
Пескара
0:0
Второй тайм: 57'
Карпи
0'
1' Желтая карточка
Alessio Sabbione
9' Желтая карточка
Маррас Мануэль
37' Желтая карточка
Пецци Энрико
57'
Второй тайм
55'
Пескара делает замену. Мелегони Филиппо уходит с поля, а Pepin выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Пецци Энрико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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