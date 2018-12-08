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Winline
Стадион:
Падова
0:0
Первый тайм: 18'
Палермо
0' 18'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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