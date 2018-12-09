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Winline
Стадион:
ПАОК
2:1
Второй тайм: 73'
Лариса
0'
5' Желтая карточка
Караникас Никос
26' Желтая карточка
Акоста Ноэ
0:1
36' Гол
Marko Nunic
45' Вторая желтая карточка
Караникас Никос
1:1
45' Пенальти
Прийович Александар
2:1
69' Гол
Акпом Чуба
73'
Второй тайм
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
66'
ПАОК делает замену. Вернблум Понтус уходит с поля, а Акпом Чуба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Лариса делает замену. Kenan Bargan уходит с поля, а Nikolaos Golias выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Прийович Александар из команды ПАОК забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Караникас Никос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Marko Nunic бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Акоста Ноэ получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Караникас Никос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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