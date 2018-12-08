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Winline
Стадион:
Астерас
0:0
Второй тайм: 73'
ПАС Янина
0'
45' Желтая карточка
Николиас Александрос
46' Желтая карточка
Влачос Валентинос
73'
Второй тайм
63'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Giorgos Pamlidis выходит на его замену.
61'
Астерас делает замену. Кирьякопулос Гиоргос уходит с поля, а Marc Fernandez выходит на его замену.
Желтая карточка
46'
Влачос Валентинос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Николиас Александрос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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