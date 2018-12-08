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Winline
Стадион:
АЕК
2:0
Второй тайм: 77'
Ламия
0'
1:0
13' Гол
Понсе Эсекиэль
2:0
47' Гол в свои ворота
Anestis Anastasiadis
67' Желтая карточка
Скондрас Яннис
77'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Скондрас Яннис получил желтую карточку от судьи
56'
АЕК делает замену. Алеф Салданья уходит с поля, а Моран Эрик выходит на его замену.
54'
Ламия делает замену. Барралес Джеронимо уходит с поля, а Lazar Romanic выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Анестис Анастасиадис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Ламия делает замену. Пляцикас Василиос уходит с поля, а Анестис Анастасиадис выходит на его замену.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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