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Winline
Стадион:
ОФИ
3:1
Второй тайм: 86'
Панатинаикос
0'
1:0
5' Гол
Делияннидис Панайотис
9' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
16' Желтая карточка
Македа Федерико
1:1
36' Гол
Каче Эргюс
2:1
40' Гол
Плателлас Вангелис
56' Желтая карточка
Theofanis Mavromatis
3:1
60' Гол
Коровесис Никос
62' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
86'
Второй тайм
72'
ОФИ делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Эммануил Папастерианос выходит на его замену.
63'
Панатинаикос делает замену. Инсуа Эмануэль уходит с поля, а Хацитеодоридис Илиас выходит на его замену.
63'
Панатинаикос делает замену. Донис Христос уходит с поля, а Argyris Kampetsis выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Коровесис Никос бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Theofanis Mavromatis получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Плателлас Вангелис бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Каче Эргюс бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Македа Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Плателлас Вангелис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Делияннидис Панайотис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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